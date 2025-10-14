Русия е започнала ново наказателно производство срещу Михаил Ходорковски

Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви днес, че е започнала ново наказателно производство срещу живеещия в изгнание критик на Кремъл Михаил Ходорковски, предаде Ройтерс.
Ходорковски е обвинен в създаването на "терористична организация" и в заговор за насилствено завземане на властта.
ФСС казва, че обвинението е свързано с дейността на подкрепяна от Ходорковски организация, която се обявява против войната в Украйна. Дейността на организацията, която носи наименованието "Антивоенен комитет", е забранена в Русия. Понастоящем няма коментар от Ходорковски или негови представители.
Петролният магнат Ходорковски, който някога беше най-богатият човек в Русия, излежа 10 години в сибирски затвор по обвинения в измами, които той и много западни страни окачествиха като политически мотивирани. Той бе помилван през 2013 година и напусна Русия. Оттогава той подкрепя различни организации, обявяващи се против властта на руския президент Владимир Путин.
Ходорковски стана важна фигура в качеството си на един от богатите бизнесмени, които подкрепяха бившия руски президент Борис Елцин през 90-те години на миналия век и които вследствие на това се сдобиха с огромно влияние върху руската икономика.
Той изпадна в немилост, когато станалият приемник на Елцин на президентския пост Путин затегна контрола на Кремъл над влиятелните бизнесмени, които допреди това действаха доста независимо.
Откакто руските сили нахлуха в Украйна през 2022 г., Ходорковски се позиционира като поддръжник на Украйна. Малко след началото на войната Русия го включи в списъка си с "чуждестранни агенти".
Ключови думи
Има и други известни имена в "терористичната" група, вкл. бившият руски премиер Михаил Касунов, Гари Каспаров и т.н. Ето и списъкът на "враговете на народа": Михаил Касянов, Марат Гелман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Михаил Кокорич, Евгений Кунин, Елена Лукянова, Юрий Пивоваров, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко, Виктор Шендерович, Гари Каспаров, Кирил Мартинов, Максим Резник, Артур Смолянинов, Екатерина Шулман.
Ще вземат да ги вадят от гроба и да ги съдят по няколко пъти, още малко. Навални малко е съден, още е пресен, може да го ползват.