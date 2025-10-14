Русия е започнала ново наказателно производство срещу Михаил Ходорковски

Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви днес, че е започнала ново наказателно производство срещу живеещия в изгнание критик на Кремъл Михаил Ходорковски, предаде Ройтерс.

Ходорковски е обвинен в създаването на "терористична организация" и в заговор за насилствено завземане на властта.

ФСС казва, че обвинението е свързано с дейността на подкрепяна от Ходорковски организация, която се обявява против войната в Украйна. Дейността на организацията, която носи наименованието "Антивоенен комитет", е забранена в Русия. Понастоящем няма коментар от Ходорковски или негови представители.

Петролният магнат Ходорковски, който някога беше най-богатият човек в Русия, излежа 10 години в сибирски затвор по обвинения в измами, които той и много западни страни окачествиха като политически мотивирани. Той бе помилван през 2013 година и напусна Русия. Оттогава той подкрепя различни организации, обявяващи се против властта на руския президент Владимир Путин.

Ходорковски стана важна фигура в качеството си на един от богатите бизнесмени, които подкрепяха бившия руски президент Борис Елцин през 90-те години на миналия век и които вследствие на това се сдобиха с огромно влияние върху руската икономика.

Той изпадна в немилост, когато станалият приемник на Елцин на президентския пост Путин затегна контрола на Кремъл над влиятелните бизнесмени, които допреди това действаха доста независимо.

Откакто руските сили нахлуха в Украйна през 2022 г., Ходорковски се позиционира като поддръжник на Украйна. Малко след началото на войната Русия го включи в списъка си с "чуждестранни агенти".