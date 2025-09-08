 Прескочи към основното съдържание
Русия и тероризмът са най-директните заплахи, заяви зам.-генералният секретар на НАТО

10 коментара
Радмила Шекеринска участва във форум на Атлантическия клуб, сн. БГНЕС

Русия остава най-директната и дългосрочна заплаха за нашата сигурност, заедно с тероризма. Това каза заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение в България, по време на публична лекция в Централния военен клуб в София. Тя бе представена от президента на Атлантически клуб д-р Соломон Паси. На събитието присъстват посланикът на Украйна Олеся Илашчук, политици и общественици.

По думите ѝ целта на държавите членки в НАТО е да направят така, че да предотвратят, да се подготвят и защитят от тази заплаха.

Шекеринска припомни за руската атака от преди дни в Украйна срещу цивилни и гражданска инфраструктура с 800 дрона и каза, че това е индикация, че Путин не е заинтересуван от мир.

Тя припомни приоритетите на НАТО, обсъдени на срещата на върха в Хага - да заздравим отбраната си чрез още инвестиции в отбрана и производство, както и подкрепа за Украйна.

По думите на Шекеринска, Алиансът е фокусиран да осигури на Украйна каквото е необходимо, за да се защити и да възпре агресията в бъдеще. Съюзниците в НАТО осигуряват 99% от цялата военна подкрепа за Украйна.

Тя отбеляза усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна. Срещата миналия месец в Белия дом между президента Тръмп, президента Зеленски, генералния секретар на НАТО и редица европейски лидери беше силна демонстрация на нашето единство, но и на нашата решимост, добави Шекеринска. Също така благодари на България за твърдата ѝ подкрепа за Украйна, и на съюзниците - да продължат тази подкрепа, особено за осигуряване на ключово военно оборудване - системи за противовъздушна отбрана, бронирани машини, ракети, леко въоръжение, боеприпаси.

Дори когато оръжията най-сетне замлъкнат в Украйна, дългосрочната заплаха от Русия ще продължи, посочи още заместник-генералният секретар на НАТО, цитирана от БТА. Тя отбеляза работата на Русия и Китай по линия на производството на оръжия, както и контактите ѝ с Иран, Северна Корея и Беларус.

Независимо как ще приключи тази война, Русия ще остане дестабилизираща сила в Европа и света. Затова всички трябва да увеличим инвестициите си, да харчим повече за отбрана и сигурност. Приветствам факта, че България се ангажира и изпълни обещанието за 2% от БВП, дадено преди години. Радвам се, че практически всички съюзници го направиха тази година, но особено оценявам, че България се ангажира да достигне общо 5% от БВП до 2035 г.Това не са разходи заради самите разходи – това са инвестиции за нашата сигурност, заяви Радмила Шекеринска.

Във връзка с укпреването отбранителната индустрия, тя посочи, че декларациите сами по себе си не възпират противниците, а са нужни реални способности - огнева мощ, техника и технологии. Шекеринска добави, че до края на 2025 г. държавите от ЕС вероятно ще произвеждат 2 млн. снаряда годишно, което е шест пъти повече от началото на войната в Украйна. Тя отбеляза, че има да се извърви още дълъг път по отношение на производството на отбранителни системи като танкове, ракети и системи за противовъздушна отбрана. Заместник генералният секретар на НАТО посочи, че българската отбранителна индустрия бързо се развива, с множество производители на боеприпаси и леко оръжие.

Предизвикателствата, пред които сме изправени, са големи, но единството и решимостта на НАТО са по-големи от всякога, каза още Радмила Шекеринска.

На края на събитието д-р Соломон Паси подари на заместник-генералния секретар на НАТО специален подарък, нов дизайн за плакет с известната кола, която в момента се намира в централата на НАТО – нашия трабант, обясни той.

Президентът е казал на срещата, че от ключовото значение за сигурността на НАТО и региона е завършването на европейския транспортен коридор №8. Той ще свърже Адриатическо и Черно море, е припомнил на свой ред държавният глава Румен Радев.

Радев е изтъкнал ролята на Многонационалната бойна група с рамкова държава Италия в учебния полигон "Ново село", подчертал е и значението на проектите за модернизация на армията ни като е откроил амбициите на страната ни за пълноценното участие на българската отбранителна индустрия и наука в този процес.

Шекеринска и Радев са обсъдили и повишаването на дела от БВП, предназначен за отбрана, войната в Украйна, рискове и инициативите за "търсене на мирно решение със средствата на дипломацията", съобщават от прессекретарията на държавния глава.

В лекция пред Атлантическия клуб пък Радмила Шекеринска е посочила усилията на НАТО да осигури на Украйна каквото е необходимо, за да се защити и да възпре агресията в бъдеще. Съюзниците в НАТО осигуряват 99% от цялата военна подкрепа, е посочила тя в лекцията.

"Дългосрочната заплаха от Русия ще продължи", предупреди зам.-генералният секретар на НАТО. И заради тази и дестабилизираща роля в Европа призова всички да "харчим повече за отбрана и сигурност".

Русия НАТО заплахи тероризъм Радмила Шекеринска
  1. т€еритория на Мики Маус
    #10

    И аз искам да се изявя ... НО понеже съм много дребна твар, с още по-нищожествена пи-шка ... не ми остава друго освен да се завря в отходния канал.

  2. кр
    #9
    Отговор на коментар #8

    И предишното и сегашното правителсто на РСМ е протурско :/ Коалицията е сърби и турци ,ама на русофобите все руснаци ви се привиждат :/

  3. Калико Джо
    #8
    Отговор на коментар #5

    Най-вероятно на английски. Тя има магистратура от университета Тъфтс в САЩ. Или на своя си език. Тя беше министър на отбраната в правителството на Заев, което за разлика от сегашното беше проевропейско, а не проруско. А и имам пълно доверие, за разлика от нашите министри и генерали.

  4. Milanova Magda
    #7

    Искам да помогна на Украйна с пари ! От утре, макар дърта, грозна, без предни зъби ... ще започна свирки да въртя !! А спечелените орално пари, ще дарявам на фронта !!!

  5. кр
    #6

    Любимото стихотворение на Шекерка е "Аз съм българче" ,но си остава югослОвенски ренегат :)

  6. Ianko74
    #5

    Mediapool, моля напишете на какъв език са си говорили с госпожата, както и на какъв език е изнесла лекцията.

  7. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #4
  8. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #3
  9. Отбелязвам
    #2

    Аз съм за НАТО, но към тази съм с резерви, защото е от скопеното от истина Скопие.

  10. т€еритория на Мики Маус
    #1

