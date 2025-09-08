Русия има три пъти повече ресурси от Украйна на фронта

Русия разполага с най-малко "три пъти повече" сили и ресурси от Украйна на фронтовата линия, според оценката на главнокомандващия на украинската армия Олександър Сирски, цитиран от Франс прес и БТА в пенодолнек.
"В момента врагът разполага с три пъти повече сили и ресурси", а във водещите сектори на фронта – с "четири до шест пъти" повече, обясни той във Фейсбук, като прави равносметка за месец август.
"Врагът използва тактиката на "пълзящо" настъпление с малки пехотни групи, които се опитват да проникнат в селата, използвайки пространството между позициите и избягвайки пряк сблъсък", уточни Сирски.
В средата на август Русия успя с тази тактика да пробие около гарнизонния град Добропилия в източната част на Донецка област, напредвайки с 10 км за кратко време, преди да бъде спряна няколко дни по-късно от украинската армия. Руските сили напреднаха в източна Украйна през целия август, макар и с малко по-бавен темп в сравнение с предходните месеци, според анализа на данните, предоставени от Института за изследване на войната (ISW), извършен от АФП.
Сирски обаче се похвали с постигнатите "положителни" резултати. "Успяхме да стабилизираме ситуацията в най-опасните зони (...) като възвърнахме загубените територии, защитихме градовете си от вражеските ракети и дронове и нанесохме силни удари в Русия", каза той.
Още по темата
Според него украинските сили са възвърнали контрола над 58 квадратни километра територия и няколко населени места.
Русия окупира около 20% от украинската територия и продължава офанзивните си операции, за да спечели територия, въпреки тежките загуби и неотдавнашните опити за преговори за прекратяване на войната, припомня АФП.
По данните на украинското командване през изтеклия месец август са били поразени 60 цели на територията на Русия. "Отслабени са способностите на Руската федерация да произвежда гориво и смазочни масла за армията, авиационните им оръжия, ракети, дроновете и системите за противовъздушна отбрана, както и функционирането на транспортната система", добави Сирски
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
А навремето, в Афганистанья, сесеСЕРЕто имаше 33 пъти повеке реСУРсе... Ама-а едвам сварваха да си прибират грузьовете-200 на раздяла. Хо.
Мръсните ченгета - на кюфтета
Няма значение , ако питаме дъртаците във форума РФ вече е победена .
Еми, нормално, че я взеха за три дни