Русия иска консулство срещу щаба на флота във Варна

Русия е изпратила дипломатическа нота до българското външно министерство, с което иска да си открие отново генерално консулство във Варна. Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда в историческото сърце на града - на около 200 метра от генералния щаб на българските Военноморски сили.

Информацията бе разпространена от партия Демократи за силна България, която е част от коалицията “Демократична България“. Външно министерство не е коментирало темата.

Според ДСБ руската страна е поискала разрешение за откриване на консулството под формалния предлог за ”процедура на реципрочност“ – за откриване на Генерално консулство във Варна.

”По наша информация МВнР е изпратило искането за становище в Държавна агенция „Национална сигурност“, но процесът се бави подозрително, създавайки опасност от т.нар. „мълчаливо съгласие“, съобщава ДСБ.

Според партията това искане “представлява откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО и не може да бъде допуснато”.

Руското консулство във Варна беше затворено през октомври 2023 г., след като година по-рано правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители, които бяха уличени в дейност, пряко застрашаваща националната сигурност.

Тогава консулствата във Варна и Русе останаха без персонал, а дипломатическите отношения между двете държави бяха тежко влошени, след като Русия обяви България за “вражеска държава“

ДСБ призовава правителството да отхвърли руското искане за откриване на консулството във Варна.

”Всяко друго решение в този случай би представлявало политическа капитулация пред враждебна сила и пряка заплаха за отбранителния потенциал на България и НАТО в Черноморския регион”, твърди партията.

През март т.г. Българският външен министър Георг Георгиев обяви, че Русия би могла да възстанови консулството си във Варна, ако поиска. Той твърди, че дейността на Генералното консулство на Руската федерация във Варна не е прекратена окончателно, а е "временно преустановена поради комплекс от логистични и административни фактори".

След затварянето на консулството през 2023 година сградата бе предоставена на общината за детска градина.

Възстановяването на дейността на консулството изисква съгласие от българска страна. България има свое Генерално консулство в Санкт Петербург, което е обвързано със съществуването на руско консулство във Варна.

В края на миналата година стана ясно, че Русия оказва консулски услуги в стая в централата на БСП - Варна. От ПП-ДБ инициираха дори проверка на ДАНС, но от контраразузнаването не се е впечатлиха и смятат, че не може да се занимават с този въпрос, тъй като е в обхвата на дейността на Министерството на външните работи.

В момента Руската федерация разполага с 22 дипломатически и 22 административно-технически служители в България.