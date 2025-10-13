Русия използва "сенчестия" си флот за изстрелване на дронове над Европа

Според западните разузнавателни агенции Русия използва своя т.нар. сенчест флот, за да изстрелва дронове в европейското въздушно пространство, казва пред Financial Times Славомир Ценцкевич, директор на Бюрото за национална сигурност на полския президент.
Освен това той твърди, че руски хакери водят истинска кибервойна срещу Полша и че за извършване на диверсии руското разузнаване наема агенти, на които плаща в криптовалута.
Разузнавателните служби на Полша, Дания, Германия и Норвегия разполагат с информация за дронове, изстрелвани от танкери, каза Ценцкевич: „Те потвърждават, че сенчестият флот, често състоящ се от много стари руски танкери, пренасящи контрабандно петрол, се използва от Русия за [безпилотно] разузнаване.“
През последните седмици групи от неидентифицирани дронове многократно се появяваха близо до летища, военни бази и фабрики в Дания, Норвегия, Германия и Белгия. През септември френските военни задържаха танкер, принадлежащ на руския сенчест флот, който Естония вече беше спряла през април. Корабът, обвинен в плаване под фалшив флаг, беше заподозрян и в изстрелване на дронове; капитанът му беше осъден да се яви в съда във Франция през февруари. ЕС започна да разработва правни основания за задържане на такива кораби.
Русия се опитва да организира множество актове на саботаж в Полша, от кибератаки до експлозии и палежи, като все по-често вербува хора, базирани в страната, за актове на саботаж, включително украинци и тийнейджъри, които са се преместили там, казва Ценцкевич. Наскоро прокурорите започнали разследване срещу украински гражданин, заподозрян в работа за руското ГРУ и контрабанда на експлозиви в Полша от Литва; експлозивите са били скрити в консерви с царевица. Според Ценцкевич това е „вероятно планирана терористична операция“, при която консервите вероятно е трябвало да бъдат монтирани на дронове и пуснати като бомби.
През последните три години полските власти обвиниха десетки хора в шпионаж или саботаж. Миналата седмица Варшава екстрадира в Киев 16-годишен украинец, обвинен в съдействие на руските разузнавателни агенции за вербуване на други украински тийнейджъри за извършване на терористични атаки.
Руското разузнаване плаща на наетите си агенти в криптовалута, а полският парламент в момента се готви да приеме закон, който затяга надзора върху транзакциите с криптовалута, казва Ценцкевич. Що се отнася до кибератаките, хакери наскоро се опитаха да спрат водоснабдяването на един от големите градове на Полша, добавя той: „В киберпространството Полша е в състояние на война [с Русия] и това вече не е просто заплаха."
