Русия изстреля срещу Украйна над 500 дрона и 24 ракети, докато Путин бе на парад в Китай

Русия предприе масирана въздушна атака срещу Украйна през нощта, довела до раняването на четирима железничари и накарала Полша да вдигне по тревога изтребители в небето си, съобщиха украинските и полските власти, цитирани от агенциите.
Нападението съвпадна с участието на руския президент Владимир Путин на военен парад в Пекин, отбелязващ края на Втората световна война, на който домакин беше китайския президент Си Цзинпин. По време на събитието китайският лидер предупреди, че светът се изправя пред избор "между мир и война".
В продължение на часове в цяла Украйна се чуха сирени за въздушно нападение, след като експлозии засегнаха 9 от 24-те региона на страната от Киев до Лвов и Волин на запад, съобщиха украинските власти и медии.
Украинските военновъздушни сили посочиха, че са свалили 430 от 502 руски дрона и 21 от 24-те ракети като добавиха, че три ракети и 69 дрона са поразили 14 селища в Украйна.
Същевременно, въздушните удари накараха западната съседка на Украйна и член на НАТО Полша да задейства своите и съюзнически военновъздушни сили, за да осигури безопасността в пограничните си райони.
Ранените железничари в централната Кировоградска област бяха хоспитализирани веднага след атаката, а украинските държавни железници предупредиха за закъснения от над 7 часа на десетки влакове, предизвикани от повреди на жп инфраструктурата.
Други петима украински граждани бяха ранени в община Знамянка, Кировоградска област, а 28 къщи бяха повредени. Градският транспорт в западния град Хмелницки съобщи за закъснения, а областният управител отбеляза наличието на пожари и щети на жилищни сгради. В северната част на гр. Чернигов атаката прекъсна електроснабдяването на 30 000 потребители и нанесе щети на критична гражданска инфраструктура, а в Ивано-Франкивска област са избухнали пожари в складови помещения, съобщиха органите на местната власт.
Руските сили атакуваха транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели, заяви днес руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
"Оперативно-тактическата авиация, ударни дронове, ракетните войски и артилерията на въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за целите на украинските въоръжени сили, а също така по центрове за временна дислокация на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 168 района", се казва в изявление на Министерството, цитирано от ТАСС.
На свой ред Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха Ростовска област с дронове в нощта на 3 септември. Останките на един от свалените дронове паднаха близо до гара Кутейниково на участъка Росош-Лихая и повредиха контактната мрежа, съобщиха Руските железници. В резултат на това движението на 26 пътнически влака беше прекъснато. Към 6:00 ч. сутринта московско време влаковете закъсняваха с повече от четири часа.
А в други ден един милион. Психопатията не прощава.
Бавна и мъчителна смърт на Путлер !
Да ти се връща на тебе десеторно
Браво. Следващия път да са двойно-тройно повече.
Измет е глупакът, който мисли, че се крие зад "заповед отгоре", но излиза от личен терминал.
Майната ви, няма да си губя времто с тая измет. Днес бяха 500, утре може да се 2500. Тя сега, днес се провежда специалната военна операция, а не утре.
И за "античовечество" ли ме гонят? Да не стане мен да гонят - теб да хванат, а, ковро?
Аз не искам да умрат всички путинисти - искам само ти
не знам за каков говориш, ненонацист, има специална военна за съхраняване на живота на руските граждани, и чиито цели са денацификацията и демилитаризацията на военната хунта в Киев милитаризирани със западно оръжие, запшадно произведено в САЩ-. Таква е икономиката и, п;роизвежда оръжия, друго съществено не произвежда. Всичката неоиноанцистка паплач ще се разкара от там и ще се завре в миша дупка. Неонаицизъмът е несъвместим с човешкия род. По българското законодателство, вас ще гонят за фашистка …
пропаганда, неонацизъм и античовечество, и няма да ви се размине. Всичкото западно оръжие да се унищожи и се закире НАТО, тогава отново ще има човечество. Верно е че Русия също има мощен военно-промишлен комплекс, но за да се защитава от англосаксонските нашественци, а не за да пали войни.