Русия лишена от финала на Шампионска лига, Ф1 и участие в Евровизия

Заради инвазията в Украйна, Русия бе лишена от домакинството на финала на Шампионска лига, който трябваше да е в Санкт Петербург. От календара на Формула 1 изхвръкна надпреварата в Сочи, а Евровизия реши да изхвърли руската песен от конкурса, който тази година започва в Торино на 10 май.

Финалът на Шампионска лига тази година, насрочен за 28 май, няма да е на "Газпром Арена" в Санкт Петербург, а ще се играе на стадион "Стад дьо Франс" в Париж, реши в петък европейската футболна организация.

УЕФА изрази "благодарност и признателност" на френския президент Еманюел Макрон за "личната му подкрепа и ангажимента най-престижната игра на европейския клубен футбол да бъде преместена във Франция във време на несравнима криза". Тя декларира, че заедно с френското правителство ще подкрепи усилията за спасяването на украинските футболисти и техните семейства.

На срещата в петък УЕФА нареди също на руски и украински клубове и национални отбори да играят домакинските си мачове далеч от региона.

"Спартак"- Москва е единственият руски отбор, останал в европейската клубна надпревара този сезон, като достигна до финала на Лига Европа.

"Спартак", заедно с други руски и украински отбори, "ще трябва да играят домакинските си мачове на неутрални места до друго нареждане", каза УЕФА.

Русия и Украйна трябва да изиграят плейофните мачове за Световното първенство по футбол 2022 за мъже през март, като ФИФА заяви в четвъртък, че следи ситуацията в региона.

Международният олимпийски комитет (МОК) пък призова международните спортни федерации или да преместят, или да отменят спортни събития, планирани в момента в Русия или Беларус.

Изпълнителният директор на МОК Томас Бах каза също, че руските и белоруските национални знамена не трябва да се показват на международни спортни събития. Руските войски влязоха и през Беларус, а началник-щабът на украинската армия каза в петък, че руснаците сега използват летище в Беларус, за да изпратят войски за нападение срещу Киев.

В изявлението на МОК се казва, че международните спортни федерации "трябва да вземат предвид нарушаването на олимпийското примирие от руското и беларуското правителства и да дадат абсолютен приоритет на безопасността и сигурността на спортистите".

Гран при на Русия от календара на Формула 1 през този сезон също бе отменено заради военната инвазия на Русия в Украйна. Надпреварата в Сочи трябваше да се проведе на 25 септември, но отпада от календара.

Към момента не е ясно дали състезанието ще бъде заменено с друг старт, като е възможно на тази дата да се проведе Гран при на Турция.

Още вчера четирикратният световен шампион Себастиан Фетел призова ръководството на Формула 1 да отмени Гран при на Русия и обяви, че ако това не се случи, той няма да участва.

По-късно в петък Европейският съюз за радио и телевизия обяви, че изключва Русия от тазгодишното издание на Евровизия.

"Оставаме посветени на това да защитаваме ценностите на конкуренцията в областта на културата, насърчаващи международния обмен и разбирателство", написаха от съюза в Туитър. Решението е било обсъдено с всички останали членове на конкурса.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq