Русия може да е свалила свой военен самолет над Крим, където Украйна удари ел. подстанции и петролна база

Русия загуби още един боен самолет по време на войната срещу Украйна – изтребител Су-30СМ от военноморската авиация на Черноморския флот, съобщават руски Z-канали и говорителят на украинския флот Дмитрий Плетенчук. Според военния кореспондент Алексей Живов, самолетът се е разбил по време на бойна мисия, а екипажът е успял да катапултира и да оцелее. Според канала Fighterbomber Су-30СМ е отблъсквал атака с дрон срещу Крим.

"Предварителните доклади показват, че след изстрелване на ракета по дрона, на борда е възникнал пожар, който екипажът не е успял да потуши. <…> Естествено, на мястото на инцидента работи държавна комисия, за да определи причината за инцидента“, отбеляза каналът. Той добавя, че може да има много възможни причини, вариращи от шрапнели от дрон или ракета, удрящи самолета, до приятелски огън.

Говорителят на украинския флот Плетенчук от своя страна твърди, че руските сили са свалили собствения си самолет. „Те отблъснаха украинските атаки по такъв начин, че в крайна сметка успяха да свалят собствения си самолет над Крим.“ „Борбата продължава“, отбеляза украинският военен.

Дронове повредиха няколко електрически подстанции и петролна база в Крим

В нощта на 17 октомври украинските въоръжени сили предприеха удари с дронове по анексирания от Русия Крим. Няколко електрически подстанции бяха повредени по данни на назначения от Кремъл ръководител на региона Сергей Аксьонов. Той добави, че електрозахранването ще бъде възстановено след ремонтни работи, като графикът ще бъде обявен по-късно. Председателят на Министерския съвет на Крим Юрий Гоцанюк уточни, че проблеми с електрозахранването са наблюдавани в районите Красноперекопск, Джанкой и Сакски. Въведени са графици за временни прекъсвания.

В интернет се появиха и видеоклипове на пожар в село Гвардейское в Симферополска област. Изданието "Крим. Реалии" съобщава, че е ударена петролна база, принадлежаща на компанията "Кедър". Тя притежава най-голямата мрежа от бензиностанции на полуострова под марката ATAN и цистерни за гориво. Очевидци съобщиха, че стрелба и експлозии са започнали в 2:40 ч. сутринта, последвани от пожар в нефтобаза. Светлината и гъстият дим са били видими на десетки километри, а множество линейки са се втурнали от Симферопол към селото.

Жителите са забелязали и друг стълб дим от неизвестен обект. В Гвардейское се намира и военно летище с площадка за изстрелване на дронове клас "Шахед", които руската армия редовно използва за атаки срещу украински градове. Няма официални коментари относно атаките срещу петролната база и летището. Руското Министерство на отбраната съобщи за свалянето на 32 украински дрона над Крим, традиционно без да предоставя подробности.

Преди това, на 13 октомври, Аксьонов съобщи за атака с дрон срещу нефтобаза във Феодосия. Избухна пожар, обхванал най-малко три резервоара за съхранение. Предишната атака срещу нефтобаза е станала в нощта на 6 октомври. По това време властите на полуострова не съобщаваха за удара или за последствията от него в продължение на няколко дни. Междувременно пожарът гореше в продължение на пет дни.

Удари по градове в Русия

В Русия градове, включително Сочи, на около 400 километра от украинската граница, бяха подложени на атака.

„В Сочи е активирана система за противовъздушна отбрана. Атаката с безпилотни летателни апарати (БЛА) е отблъсната“, посочи кметът на Сочи Андрей Прошунин.

По-късно кметът заяви, че ракетната атака е била отблъсната от системите за противовъздушна отбрана в града. Руските медии съобщиха, че над 10 летища са временно преустановили дейността си.

Украинската армия редовно нанася удари по военната инфраструктура в окупираните територии и дълбоко в Русия в опит да намали бойната мощ на Москва, която продължава да води война срещу Украйна.

Сочи се намира на руското Черноморско крайбрежие, на около 310 километра от Украйна и на около 538 километра от контролираната от Украйна територия близо до Орихов в Запорожка област.

През нощта на 16 октомври украински дронове удариха нефтопреработвателно предприятие в руската област Саратов, потвърдиха украинските специални сили.

Междувременно, електроподстанция в руската област Волгоград пламнала след съобщение за украинска дронова атака същата нощ, съобщи регионалният губернатор Андрей Бочаров.