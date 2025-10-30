Русия нанесе удари по украинската електропреносна мрежа; трима убити, включително дете

Русия снощи нанесе поредица от удари с дронове и ракети по украинската енергийна инфраструктура, в резултат от което в цялата страна бяха въведени ограничения на електроснабдяването и трима души бяха убити, включително седемгодишно момиче, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители.

Премиерът Юлия Свириденко обвини Москва, че взема на прицел украинския народ и електроснабдяването с наближаването на студените зимни месеци.

"Целта ѝ е да потопи Украйна в мрак. Нашата е да запазим светлината", написа Свириденко в приложението "Телеграм". "За да спрем терора, се нуждаем от повече системи за противовъздушна отбрана, по-строги санкции и максимален натиск срещу агресора", добави тя.

Официални представители на местната власт казаха, че двама мъже са били убити в град Запорожие, а седемгодишно момиче от Виницка област е починало в болница вследствие на наранявания, получени при атаките.

Руското министерство на отбраната каза, че силите му снощи са нанесли удари по съоръжения на украинската военна промишленост.

Москва отрича да взема на прицел цивилни и казва, че нанася удари в отговор на украински атаки срещу руската инфраструктура, посочва Ройтерс. Украйна редовно извършва атаки с дронове срещу военни обекти и обекти на петролната промишленост.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия снощи е изпратила срещу Украйна повече от 650 дрона и 50 ракети. "Много от тях бяха свалени, но за съжаление имаше удари", написа той в "Екс".

Подразделения на противовъздушната отбрана са свалили 592 дрона и 31 ракети, заявиха украинските военновъздушни сили.

Атаките са поразили енергийни обекти в централната, западната и югоизточната част на страната, казаха украински официални представители.

Правителството обяви общонационални ограничения за доставките на електричество за търговски и промишлени потребители. В някои региони беше нарушено и водоснабдяването и топлоподаването.

Местни официални представители казаха, че два енергийни обекта в Лвовска област са били повредени. Най-голямата частна енергийна компания в страната ДТЕК обяви, че топлоелектроцентралите ѝ в редица области в страната са били атакувани.

"Тази атака е тежък удар за усилията ни да поддържаме електроснабдяването тази зима", заяви главният изпълнителен директор на ДТЕК Максим Тимченко. "Предвид интензивността на атаките през последните два месеца, е ясно, че Русия има за цел напълно да унищожи енергийната система на Украйна", добави той.

Седемнадесет души, сред които шест деца, са били ранени при удари в Запорожка област, каза нейният управител. Четирима души са били ранени във Виницка област, казаха представители на местните власти.