Русия обяви, че е превзела две села в украинската Донецка област

Русия обяви, че е превзела още две села в украинската Донецка област.
"През последните 24 часа руските войски освободиха селищата Клебан-Бик и Среднее", сe казва в изявление на руското министерство на отбраната.
Тази информация не е потвърдена по независим път. Засега няма реакция от украинска страна, предаде БТА.
Клебан-Бик се намира в южната част на Краматорски район - най-северния в Донецка област. Близо до селото има важно водохранилище. Среднее също се намира в Краматорски район, но в Лиманската градска община, в северната част на тази административна единица.
Донецка област е един от четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани още през 2022 г. Руските въоръжени сили сега контролират около 70% от Донецка област - регион, който става сцена на едни от най-ожесточените сражения във войната в Украйна.
Руските въоръжени сили напредват бавно в Донецка област, като Министерството на отбраната редовно съобщава за превзети села там. Те обаче така и не успяват да установят контрол над по-големи градове като Покровск и Константиновка.
В края на миналия месец Русия все пак обяви, че е превзела Часов Яр. Няма потвърждение от украинска страна, че градът е паднал.
Часов Яр обаче не е споменат в последната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която съобщава, цитирана от Укринформ, за 143 сражения вчера.
Айде, стига сказки! Виж на съватника в G-az- ът му се е заклещил един кочан от царевица и започва да летят пуканки. Хехехе , да ти е сладко!
постигнате първо резултати на бойното поле и тогава приказвайте, вместо да сумтите. Как с приказки ще спрете настъплението на руската армия, гниди/
Аз пък предусещам, че руснаците както настъпват така ще се наденат на оная работа на Тръмп. И пак ще стане "ихтамнет".
кажи какви са, след като много знаеш какви са, ти сигурно си от техния род или си изследвал произхода им/
"Един от най-награждаваните руски военни Фролов се оказа мошеник и симулант"! Ну, погоди! Мале,малеее какви "мушенгии" е сделаль, типично по русскому.
".....двата народа са източно славянски...." ..... Виж сега, че руснаците са източни си прав ама, че са славянски съвсем не си.
Ще видим пак през другата седмица, те ракетите си летят със скорост до 10 маха/ А руската армия настъпва по всички линии на фронта/ Покровск ще падне, това е последната отбранителна линия на нацистите в Донецк / Няма бърза работа, има хубава добре свършена работа, а тя става бавно/
"Падне ли Покровск до 6 м сме на брега на Днепър." ...... До 6 месеца? Е, не, вие двамата с F16 руската армия наистина я направихте на парцал. Не, че тя не си е, де.
До "полседната " рашистка фъшкия, хехееее. Запелтечихте от безсилна мъка.....удавете я с кило самогон.
До полседния украинец, в съответсвие с мотото на Запада/ Русия много ги щади, щото все пак двата народа са източно славянски/ нацистите и спонсорите на Киев са против славянския род, съответно трбява да бъдат разгромени на фронта/ няма друг начин/