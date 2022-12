Русия обяви журналиста Христо Грозев за издирване

Руското вътрешно министерство обяви, че издирва разследващия журналист Христо Грозев, съобщиха руски и украински медии в понеделник.

Грозев е български гражданин, но работи за независимата мрежа за разследваща журналистика "Белингкат". Не се уточнява в какво е обвинен Грозев. Посочва се само, че престъплението е по член от Наказателния кодекс на Русия. РИА Новости цитира свой източник, според който Грозев се издирва заради разпространението на фалшиви новини за руската армия.

Мрежата "Белингкат" е обявена за чуждестранен агент в Русия, а руската главна прокуратура обяви, че дейността ѝ е нежелана в Русия.

През 2020 г. Христо Грозев, заедно с екипа на Алексей Навални, разследват отравянето на руския опозиционен лидер и идентифицират имената на служителите на ФСБ, замесени в престъплението.

Платформата за журналистически разследвания "Белингкат" разследва и катастрофата на малаизийския пътнически самолет над Украйна през 2014 г.

През 2022 г. Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) заяви, че Грозев работи за британското външно разузнаване МИ6 и е замесен в опит за отвличане на руски самолет. Според разузнавателната служба украинското военно разузнаване се е опитало да вербува руски военни пилоти и да ги убеди да предадат самолетите на Украйна срещу награда, напомня независимия руски новинарски сайт "Медуза".

Тогава Грозев отрече да е участвал в операцията и каза, че екипът на "Белингкат" е снимал разследване за това как руската ФСБ и украинските разузнавателни агенции се опитват да се надхитрят една друга. Според журналиста опит за отвличане на самолетите наистина е имало, но той е организиран не от украинското разузнаване, а от група бивши украински "оперативни работници", напомня "Медуза".

Засега Грозев написа в профила си в "Туитър", че няма представа в какво го обвинява Кремъл и затова не може да коментира темата. Добави, че всъщност няма и значениае, тъй като е ясно от години, че руските власти "се страхуват от нашата работа и няма да се спрат пред нищо, за да изчезне".

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its "wanted list", thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn't matter - for years they've made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ