Русия ограничи разговорите през Telegram и WhatsApp

Русия ограничи разговорите през приложенията Telegram и WhatsApp. Причината е, че собствениците на двата канала са пренебрегнали исканията на руските власти да попречат платформите им да се използват за престъпни дейности като изнудване и тероризъм. Това се казва в съобщение на руския комуникационен регулатор "Роскомнадзор".

"По данни на правоохранителните органи и многочислените сигнали от граждани, чуждестранните месинджъри Telegram и WhatsApp са станали основни гласови платформи, използвани за измама и изнудване на руските граждани, както и за въвличането им в диверсионна и терористична дейност", съобщи пресслужбата на ведомството.

Проблеми с връзките по Telegram и WhatsApp има още от края на юни и началото на юли, но от края на миналата седмица позвъняванията и даже обикновеният чат по двете приложения работят с огромни прекъсвания.

Ежемесечната аудитория на на Telegram в Русия е 90.5 милиона души, а на WhatsApp - 97.5 милиона.

Отговорът на Telegram и WhatsApp

Русия се опитва да блокира достъпа до услугите на WhatsApp, защото приложението за съобщения предоставя на хората правото на сигурна комуникация, се казва в изявление на Meta Platform, която е собственик на канала.

Компанията обещава да продължи да предоставя услуги за сигурни разговори в Русия.

WhatsApp е приложение на частна компания и информацията в него е изцяло кодирана. Meta се противопоставя на правителствените опити да нарушават правото на хората на сигурни комуникации, което е причината Русия да се опитва да блокира достъпа на над 100-милионното си население, се казва още в изявление на компанията.

"Ще продължим да правим всичко възможно, за да предоставим на хората навсякъде, включително и в Русия, достъп до криптирана комуникация", посочват от Meta.

От своя страна Telegram заяви, че модераторите на платформата използват инструменти на изкуствен интелект, за да наблюдават публичните части на платформата и да премахват милиони злонамерени съобщения всеки ден.

"Telegram активно се бори срещу злонамереното използване на платформата си, включително призиви за саботаж, насилие и измама", се казва в изявлението.

Русия и чуждите платформи

Русия от няколко години води спор с чужди технологични платформи относно съдържанието и съхранението на данни. Напрежението се засили след нахлуването на руската армия в Украйна през февруари 2022 г., като критиците твърдят, че Москва се стреми да разшири контрола си върху интернет пространството в страната, отбелязва Ройтерс.

Миналият месец руският президент Владимир Путин подписа закон, който дава зелена светлина за разработването на подкрепяно от държавата приложение за съобщения. Законодателната инициатива беше свързана със стремежа на Русия да намали зависимостта си от платформи като Telegram и WhatsApp.

Москва отдавна се опитва да изгради "дигитален суверенитет", насърчававайки услуги, които са разработени на нейна територия. Стремежът ѝ да замени чуждестранните платформи се засили още повече, след като някои западни компании се оттеглиха от руския пазар заради войната в Украйна.