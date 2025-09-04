Русия определи гаранциите за сигурност за Украйна като "опасност за Европа"

Русия осъди исканите от Киев гаранции за сигурност за уреждане на конфликта в Украйна и ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент", предадоха световните агенции.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на украинския президент Володимир Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени в четвъртък на среща на “Коалицията на желаещите.

"Това не са гаранции за сигурност за Украйна, това са гаранции за опасност за европейския континент", каза тя в изявление, цитирана от БТА.

В четвъртък европейските лидери от “Коалицията на желаещите” и украинският президент Володимир Зеленски ще проведат съвместна среща в Париж. В нея ще се включат чрез видеовръзка ще се включат и други европейски лидери.

Очаква се на тази среща да бъдат приети и гаранциите за сигурност за Украйна.

"Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение. Подготвителната работа приключи", заяви в сряда френския лидер Еманюел Макрон.

Европейските лидери и Зеленски ще разговарят и с американския държавен глава Доналд Тръмп чрез видео връзка. След разговора в Елисейския дворец ще има пресконференция, на която ще бъдат обобщени резултатите от срещите.

Въпросът за подкрепените от Запада гаранции за сигурност на Украйна е водещ в дипломатическите усилия за прекратяване на войната през последните седмици.

Усилията обаче са в застой през последните месеци, тъй като европейските правителства заявиха, че всяка европейска военна роля във или около Украйна ще се нуждае от гаранции за сигурност и от САЩ като предпазен механизъм, но липсва ясен отговор от американската администрация.

Киев настоява за европейски миротворчески сили на територията на Украйна и гаранции за отбрана по модела на НАТО, ако членството на страната в алианса бъде изключено. Русия обаче многократно е заявлявала, че никога няма да толерира присъствието на западни войски в Украйна, не желае Украйна да бъде член на НАТО и иска да получи всички анексирани досега територии.