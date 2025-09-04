Русия определи гаранциите за сигурност за Украйна като "опасност за Европа"

Русия осъди исканите от Киев гаранции за сигурност за уреждане на конфликта в Украйна и ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент", предадоха световните агенции.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на украинския президент Володимир Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени в четвъртък на среща на “Коалицията на желаещите.
"Това не са гаранции за сигурност за Украйна, това са гаранции за опасност за европейския континент", каза тя в изявление, цитирана от БТА.
В четвъртък европейските лидери от “Коалицията на желаещите” и украинският президент Володимир Зеленски ще проведат съвместна среща в Париж. В нея ще се включат чрез видеовръзка ще се включат и други европейски лидери.
Очаква се на тази среща да бъдат приети и гаранциите за сигурност за Украйна.
"Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение. Подготвителната работа приключи", заяви в сряда френския лидер Еманюел Макрон.
Европейските лидери и Зеленски ще разговарят и с американския държавен глава Доналд Тръмп чрез видео връзка. След разговора в Елисейския дворец ще има пресконференция, на която ще бъдат обобщени резултатите от срещите.
Въпросът за подкрепените от Запада гаранции за сигурност на Украйна е водещ в дипломатическите усилия за прекратяване на войната през последните седмици.
Усилията обаче са в застой през последните месеци, тъй като европейските правителства заявиха, че всяка европейска военна роля във или около Украйна ще се нуждае от гаранции за сигурност и от САЩ като предпазен механизъм, но липсва ясен отговор от американската администрация.
Киев настоява за европейски миротворчески сили на територията на Украйна и гаранции за отбрана по модела на НАТО, ако членството на страната в алианса бъде изключено. Русия обаче многократно е заявлявала, че никога няма да толерира присъствието на западни войски в Украйна, не желае Украйна да бъде член на НАТО и иска да получи всички анексирани досега територии.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
10 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Ако един отбранителен съюз не е готов да се отбранява, вкл.като води война срещу потенциален агресор, значи той не е отбранителен съюз. А ако приемането на нови членове зависи от одобрението на същия този потенциален агресор, това е още едно потвърждение, че не става дума за отбранителен съюз, а за нещо като клуб по интереси.
Тази у*****я да обясни в какво тези гаранции се явяват като опасност за европейския континент. Дори не знае, че Азиатската и държава се води в Европа.
Мушморок, ако искам да чета парцалите на изхождане мога и сам не е необходимо 60клук като тебе да ми ги копи-пейства.
това е извратеният руски начин да потвърдят, че именно русиъ! е опасност за Европа...
Русия сте опасност за Европа, както едно време Хитлер.
Мушморок, смяна начиналась?
Империята на Zлото руZZия е ТЕРОРИСТИЧНА организация и единственото от което разбират руZZнаците е сила. Никакви договори,споразумения с тези иZZроди по простата причина,че както е казал Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Валидно е перефразивания израз за индианците: Добър руZZнак е единствено мъртвия руZZкак.
Знаеш ли, съгласен съм, че са опастност за Европа, но поради друга причина: в момента каквото им се предлага на Украйна (нещо като член 5, ма не баш) е "мижи да те лъжем". Това, което им трябва, като вече нападана страна, е нещо ПО-ЗАДЪЛЖАВАЩО дори и от член 5. Сиреч не просто нападение над Украйна да се счита като нападение над еди-кво-си по-голямо нещо, а направо да има някой задължен (САЩ например) да ги защити. Само тогава Европа ще е спокойна.
Джон Менадю* за НАТО: "На първо място, би трябвало да е пределно ясно, че ако стремежът за добавяне на нов член към „отбранителен“ съюз изисква война за този нов член, което също води до унищожаването на този нов член (и потенциално на самия съюз), тогава или съюзът не е отбранителен, или трябва да преосмисли политиката си за членство." -> "да преосмисли политиката си за членство" е онзи тънък английски хумор, който по деликатен начин осмива лицемерието на алианса *Австралийски анализатор, бивш дипломат и началник на администрацията на министър-председателя
Светът няма да заживее спокойно преди да унищожи русия!