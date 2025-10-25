Русия отново атакува Киев с балистични ракети

Русия атакува украинската столица Киев с балистични ракети.

Има данни най-малко шестима ранени, съобщи в "Телеграм" кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде ДПА.

В източната част на тримилионния град бушуват няколко пожара. Според неофициална информация основна мишена на руските удари са били намиращи се в района топлоелектрически централи.

Сирените за въздушна тревога в Киев бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време. След това за кратко в цяла Украйна бе обявена опасност от въздушни удари.

В петък украинските власти съобщиха, че руската артилерия е поразила жилищен блок в югоизточния град Херсон, като е убила двама души и е ранила 22 други, включително 16-годишно момче.

Руски самолети пуснаха най-малко пет мощни планиращи бомби над североизточния град Харков, като раниха шестима души и повредиха жилища, според кмета Игор Терехов.

Русия за пръв път използва планиращи бомби срещу южната украинска Одеска област, съобщи Олег Кипер, ръководител на регионалната военна администрация в Одеса, който определи това като "нова, сериозна заплаха" за областта. Планиращите бомби са значително по-евтини от ракетите и носят по-голям полезен товар, отбелязва АП.

Украинската железопътна компания "Укрзализниця" обяви закъснения на влакове и промени в маршрутите в три области, дължащи се на "масиран обстрел", нанесъл щети на жп инфраструктурата, която руските сили обстрелват през последните месеци.