Руски атаки с ракети и дронове по Украйна са убили най-малко трима души и ранили други 17, съобщават местните власти.
В Киев един човек е бил убит и десет ранени при атака с балистични ракети в ранните часове на събота. Трима от ранените са били хоспитализирани.
В нежилищна сграда е избухнал пожар. Ракети са паднали на открито място, повреждайки прозорците на близките сгради, съобщи службата за извънредни ситуации в Teлеграм.
"Експлозии в столицата. Градът е под атака с балистични ракети", написа кметът Виталий Кличко в Teлеграм по време на нападението.
В региона на Днепропетровск двама души са загинали и седем са ранени, съобщи и.д. областният управител Владислав Хайваненко. При ударите са повредени жилищни сгради, частни домове, стопанска постройка, магазин и поне един автомобил, предаде БТА.
Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла девет ракети и 62 дрона, от които украинската противовъздушна отбрана е прехванала четири ракети и 50 дрона.
Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната му отбрана е свалила 121 украински дрона.
Атаките дойдоха, след като украинският президент Володимир Зеленски призова вчера САЩ да разширят санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира на страната му да бъдат предоставени ракети с голям обсег, за да отвърне на ударите на Русия.
Отговорност за убитите носят също Ос.аните амеркански щати начело с дъртия парцал Доня, който продължава да си прави оглушки са далекобойно оръжие за Украйна.
Путлер да види децата си в ковчег !
Ето сега под предтекст че ще воюват с картелите в Латинска Америка, искат да изсмучат нефтените ресурси на Венецуела. Това е друга злонамереност, те да им ги вземат със сила , а там да живеят като кучета.
Русия е част от Европа, не е заплаха за ЕС. Но ЕС смятат Русия за заплаха искат да и нанесат стратегическо поражение , налагат и 20 пакета санкции и въоръжават Украйна. Не търсят мирно решение. ЕС са злонамерени.
Аз не знам по каква линия може да бъде упреквана Русия. НАТО и Запада създават конфликти и напрежения по различни точки на света.
Не знам за какво говориш, ти познаваш ли ги хората в Донбас, те гласуваха на референдуми за присъединяване към Русия. Това не е от омраза , а от това че хората имат право на самоопределение, което те изразиха, още през 2014г , когато Луганската и Донецка републики се обявиха да независими. Русия призна независимостта им през 2022г. После ги освободи, проведоха са референдумите за присъединяване към Русия, Русия призна резултатите, промени конституцията си и ги включи в състава си.
Точно в Донбас ви мразят най-много от цяла Украйна, заради това "освобождение" което им причинихте. Рускоговорящи и бивши проруско настроени украинци.
Този който говори за оръжие е Зеленски, отвличат от баровете младежи да ги мобилизират на фронта. Във военно отношение, Русия бе нужно да освободи Донбас, където мнозинството от хората са проруско настроени и не приемат управлението на режима в Киев. Президентът Путин заедно с Тръмп опитват да постигнат мирно споразумение в Украйна. Тук няма някакви болни амбиции. На основата на дипломация , разум, компромиси, се търси мирно разрешение.
А "прехвалените" искандери, орешници, калибри (подобни точно на "Томахоук") и проче безаналогови неща, които безразборно валят над Украйна повече от три години, се явяват какво?
Приказките че путлер досега бил със "завързани ръце", но само смейте да го провокирате и тогава вече ще видите истинска война, са смешни крикове на кремълската пропаганда.
Ако путлер все още не е предприел някакъв ход в тая "сво", то е защото не може или не му изнася, а не защото "се сдържа". Тия брътвежи са точно същите …
като на гьобелс след поражението при Сталинград, когато се заканвал че сега вече ще почнат "totaler Krieg". :)
Тоталната война била най-кратката. :)
Да ама путлер имал ядрено оръжие и не знам си какво още? Може, обаче и хитлер е имал химическо, но не го е използвал нито при бомбардировки на градове, нито на фронта...
Томахавката е стратегическо оръжие. Ако бъде дадено на Украйна развързва ръцете на Русия да използва стратегически оръжия.