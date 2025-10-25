Русия отново атакува Киев с балистични ракети (обновена)

Руски атаки с ракети и дронове по Украйна са убили най-малко трима души и ранили други 17, съобщават местните власти.

В Киев един човек е бил убит и десет ранени при атака с балистични ракети в ранните часове на събота. Трима от ранените са били хоспитализирани.

В нежилищна сграда е избухнал пожар. Ракети са паднали на открито място, повреждайки прозорците на близките сгради, съобщи службата за извънредни ситуации в Teлеграм.

"Експлозии в столицата. Градът е под атака с балистични ракети", написа кметът Виталий Кличко в Teлеграм по време на нападението.

В региона на Днепропетровск двама души са загинали и седем са ранени, съобщи и.д. областният управител Владислав Хайваненко. При ударите са повредени жилищни сгради, частни домове, стопанска постройка, магазин и поне един автомобил, предаде БТА.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла девет ракети и 62 дрона, от които украинската противовъздушна отбрана е прехванала четири ракети и 50 дрона.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната му отбрана е свалила 121 украински дрона.

Атаките дойдоха, след като украинският президент Володимир Зеленски призова вчера САЩ да разширят санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира на страната му да бъдат предоставени ракети с голям обсег, за да отвърне на ударите на Русия.