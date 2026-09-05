Русия саботира мисията на Уиткоф и Къшнър с нови удари срещу Украйна

Русия се опитва да саботира мисията на специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев.

Двамата вече пристигнаха в Москва, а в неделя се очакват и в украинската столица, където отиват за първи път.

Руски атаки обаче убиха най-малко петима души в Украйна, докато Киев очаква пристигането на американски пратеници, за да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия. Aтакувани са и летищата "Киев" и "Бориспол", които са едни от вариантите за кацането на самолета с американските пратеници. Според руските медии те вече са в Москва. Според Ройтерс, позоваващ се на запознати с въпроса служители, те ще проведат среща с руския специален пратеник Кирил Дмитриев. Американският президент Доналд Тръмп коментира, че "има голям шанс" да се постигне пробив в усилията за мир.