Русия саботира мисията на Уиткоф и Къшнър с нови удари срещу Украйна

Русия се опитва да саботира мисията на специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев.
Двамата вече пристигнаха в Москва, а в неделя се очакват и в украинската столица, където отиват за първи път.
Руски атаки обаче убиха най-малко петима души в Украйна, докато Киев очаква пристигането на американски пратеници, за да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия.
Aтакувани са и летищата "Киев" и "Бориспол", които са едни от вариантите за кацането на самолета с американските пратеници.
Според руските медии те вече са в Москва.
Според Ройтерс, позоваващ се на запознати с въпроса служители, те ще проведат среща с руския специален пратеник Кирил Дмитриев.
Американският президент Доналд Тръмп коментира, че "има голям шанс" да се постигне пробив в усилията за мир.
Украинският президент Володимир Зеленски е наредил временно спиране на въздушните атаки срещу руската територия и призова Москва да направи същото.
Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като: “замразени”, но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници.
Жестоко щеше да е , ако разруши центъра на Киев с балистични ракети, административните сгради , но не го прави , пази ги , ударя само по военни цели. Няма нищо жестоко , след като са насочили оръжия срещу теб, трябва да ги обезоръжиш
И какво ще се получи от тази визита? Нищо. Няма преговори за мир когато някой отива при агресора и го моли за мир. Справка- Мюнхен Чембърлейн Хитлер.
Защото какво ново ще чуем от Путин,предложенията от Истанбул. Нищо ново.Предложения за капитулация. Нищо по различно от Мюнхен.
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Путин и Тръмп са се рабрали тези двамата голи охлюви да на ходят в Киев. След тези преговори ще има увеличение на ударите по цивилни обкте и много избити украински деца и жени.
Руските човекоядци показват какво искат да им се случи в собствената столица.
Жестоко щеше да е , ако разруши центъра на Киев с балистични ракети, административните сгради , но не го прави , пази ги , ударя само по военни цели. Няма нищо жестоко , след като са насочили оръжия срещу теб, трябва да ги обезоръжиш
Вечеря за идиоти.
Винаги преди и след "преговори" пУтЬю жестоко бомбандира Киев...
"И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны". Няма какво да се добави.
И какво ще се получи от тази визита? Нищо. Няма преговори за мир когато някой отива при агресора и го моли за мир. Справка- Мюнхен Чембърлейн Хитлер. Защото какво ново ще чуем от Путин,предложенията от Истанбул. Нищо ново.Предложения за капитулация. Нищо по различно от Мюнхен.
Как пък не се намери един нормален,покрай рижия глупак.
Лорел и Харди на екскурзия...
Тия верно са като анимационни герои...