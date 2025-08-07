Русия се опитва отново да превземе Херсон

Русия се опитва да раздели и изолира част от град Херсон, съобщава CNN. Микрорайонът Корабел, разположен на Карантинния остров, е под заплаха. От началото на август са извършени въздушни удари по моста, водещ към Корабел. В резултат на това са загинали няколко цивилни, съобщи тогава Херсонската военна администрация.

Според местните власти в района остават приблизително 1800 жители, от които 187 са хора с ограничена подвижност и 31 са деца. Поради частичното разрушаване на моста и усложнението на снабдяването на района, областните власти на Херсон призоваха жителите на Корабел да се евакуират.

На фона на нови атаки се засилиха дискусиите за подготовката на руската армия на десант и плацдарм за нова атака на десния бряг, който напусна през ноември 2022 г. Засега руската армия провежда настъпателна операция за отрязване на един район, който е свързан с града само с мост. Позициите на украинските въоръжени сили в същия район също са под бомбардировки и артилерийски удари, съобщава Z-каналът „Двама майора“.

Представител на Южните отбранителни сили Владислав Волошин потвърди вчера, че Русия наистина продължава опитите си за десант в цялата островна зона в Херсонска област. Това обаче прилича по-скоро на саботажни действия с малки групи. Рано е да се говори за активно преминаване, казва Волошин. Той отрече появилите се в интернет слухове за руски саботажни и разузнавателни групи в Херсон.

Украинският военен експерт Николай Сунгуровски казва, че ще бъде изключително трудно да се премине Днепър и врагът няма да може да направи бърз пробив. Путин, според източници на Ройтерс, поддържа планове за пълно завземане на четири области на Украйна - Херсонска, Донецка, Луганска и Запорожка.

Миналата седмица руското Министерство на отбраната обяви превземането на Часив Яр, почти напълно разрушен град в Бахмутски район на Донецка област, за който се водят боеве повече от година и половина. Украинските въоръжени сили отрекоха загубата на града, който военни експерти нарекоха „ключът към Донбас“.

Русия контролираше Херсон и частта от Херсонска област по десния бряг на Днепър до ноември 2022 г. След осеммесечна окупация руските войски се изтеглиха от града и деснобрежната част на региона, а териториите преминаха под украински контрол. Херсон беше единственият регионален център, превзет от Русия от началото на пълномащабното нахлуване.