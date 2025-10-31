Русия систематично атакува Украйна с ракети, способни да носят ядрено оръжие

От август тази година Русия е изстреляла най-малко 23 ракети 9M729 по украинска територия, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама високопоставени украински служители. Тези ракети, които някога доведоха до оттеглянето на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег, могат да бъдат въоръжени както с конвенционални, така и с ядрени бойни глави. Според източник на Ройтерс, първите случаи на използването им са през 2022 г. През последните месеци те са станали редовни. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Москва е използвала ракети 9M729 за първи път в реални бойни условия – "в Украйна или някъде другаде".

9M729 беше една от причините администрацията на Доналд Тръмп да реши да се оттегли от Договора за средните ракети през 2019 г. Вашингтон твърдеше по това време, че обсегът им надвишава лимита от 500 километра. Според Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, действителният обхват на ракетата може да бъде приблизително 2500 километра. "Използването от Русия на 9M729, ракета, забранена от Договора за ликвидиране на ракетите среден мащаб, демонстрира пренебрежението на Владимир Путин към дипломатическите усилия на Съединените щати и лично на президента Тръмп“, отбеляза Сибига.

По думите на един от военните източници на 5 октомври една от ракетите, изстреляни от Русия, е изминала над 1200 километра, достигайки цел в Украйна.

Експертите подчертават, че използването на 9M729 не само разширява възможностите на Русия за удари на далечни разстояния, но и създава нови рискове за сигурността на европейските страни. Бившият британски военен аташе в Москва и Киев Джон Форман отбеляза: "Ако се потвърди, че Русия използва ракети, способни да носят ядрени оръжия, това ще бъде проблем не само за Украйна, но и за цяла Европа."

По оценка на специалистите ракети от този тип позволяват на руските сили да атакуват от безопасни разстояния – дълбоко от собствената си територия, оставайки извън обсега на повечето отбранителни системи. "Такива оръжия откриват за Москва нови направления за удари, усложняват операциите по противовъздушна отбрана и увеличават количеството достъпни средства за поражение", обяснява анализаторът по глобална сигурност Джефри Луис от колежа "Мидълбъри".

Украйна представи фотографски доказателства: изображения от мястото на удара на 5 октомври в село Лапаевка, при който загинаха четирима души, показват фрагменти с маркировка 9M729. Екип от анализатори, ръководен от Луис, потвърди, че намерените части наистина съответстват на спецификациите на този модел. Военни анализатори смятат, че разполагането на 9M729 може да служи за двойна цел – не само за тестване на системата в реални бойни условия, но и за демонстриране на Запада на готовността на Москва да използва оръжия, подлежащи на международни ограничения.