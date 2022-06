Русия стана доставчик №1 на петрол в Китай

Логото на руската компания "Газпром" и постер на Китайската петролна и химическа корпорация (Sinopec) по време на международно изложение в Москва през април 2022 г. Снимка ЕПА/БГНЕС

Русия стана най-големият доставчик на петрол в Китай, който купува руската суровина с огромни отстъпки в условията на западните санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

През май Русия е продала рекордни обеми суров петрол на Китай – почти 8.42 милиона тона, съобщи китайската митническа служба на 20 юни, понеделник.

Това означава, че миналия месец Русия е доставяла на Китай близо 2 млн. барела петрол дневно, което е 55% повече в сравнение със същия период на миналата година и една четвърт повече в сравнение с април т.г.

Пекин е увеличил покупките на руски суров петрол въпреки мащабните локдауни в страната и забавянето на икономиката. През февруари Пекин и Москва обявиха, че тяхното приятелство "няма граници".

В резултат на това, след 19.месечна пауза Русия отново изпреварва Саудитска Арабия като петролен доставчик номер 1 в Китай.

На фона на западните санкции срещу Русия и наложеното ембарго за вноса на руския петрол, китайските компании го купуват с огромни отстъпки.

През май месец Саудитска Арабия е доставила на Китай 7.82 млн. тона нефт (1.84 барела на денонощие), което с 9% повече в сравнение на миналата година. Но в сравнение с април т.г., обемът на саудитските доставки в Китай бележат спад от 15%.

През март САЩ и Великобритания забраниха вноса на руски петрол, а през май ЕС прие мащабно ембарго върху вноса на руски петрол. Забраната обаче се отнася само за доставките на руски петрол по море, чрез танкери. Доставките по тръбопроводи останаха извън санкциите по настояване на Унгария.

В същото време американският президент Джо Байдън каза, че спирането на вноса на руски петрол цели да отслаби "основната артерия на руската икономика".

Износът на енергийни суровини е жизненоважен източник на приходи за Русия.

По данни на аналитичния център за проучване на енергията и чистия въздух (Centre for Research on Energy and Clean Air) , Русия е получила 100 милиарда долара приходи от износ на горива през първите сто дни от инвазията в Украйна, независимо, че този износ се е свил през месец май.

Над 61% от руския износ на енергийни суровини е за ЕС, което се равнява приблизително на 59 млрд. долара.

Като цяло обаче, износът на петрол и газ от Русия намалява, което съответно се отразява върху приходите на Москва, които вече са спаднали доста под пиковите си равнища от над 1 млрд. долара дневно през месец март.

Приходите на Русия от износа на газ и петрол са надвишавали разходите ѝ за войната в Украйна през през първите ѝ сто дни. Според оценки на CREA Русия харчи около 876 млн. долара на ден за издръжка на инвазията в Украйна.