Русия твърди, че е потопила украински разузнавателен кораб, Украйна - че е повредила руски ракетен кораб

Руското министерство на отбраната съобщи, че е потопило украинския разузнавателен кораб "Симферопол" с помощта на безекипажен катер в делтата на река Дунав, предаде ДПА. Ако информацията се окаже вярна, това би било първото използване на безекипажен катер от страна на Русия.

Въпреки руските масирани въздушни удари в Украйна снощи няма данни за експлозии или пожари в района на Одеса, близо до делтата на река Дунав.

Според общодостъпната информация "Симферопол" е средно голям разузнавателен кораб, който все още е в изпитателна фаза.

Украйна потвърди, че Русия е нанесла удар по украински военен кораб, при който е загинал един член на екипажа, а няколко са били ранени, предаде Укринформ.

"Можем да потвърдим, че украински военноморски кораб е бил подложен на вражески обстрел. В момента продължават действията по овладяване на последиците от нападението. Повечето членове на екипажа са в безопасност, но търсенето на няколко души все още продължава. За съжаление, един моряк е загинал, а няколко са пострадали", заяви говорителят на военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук.

По-рано в четвъртък се появи информация, че дрон, управляван от Главното управление за разузнаване (ГУР) на украинското министерство на отбраната, е поразил руски кораб, въоръжен с крилати ракети "Калибър", в Азовско море.

Според Укринформ украинското военно разузнаване е съобщило за това в "Телеграм".

"На 28 август, по време на съвместна операция, проведена от Отдела за активни операции на ГУР и специалните сили "Примари" ("Фантоми"), малък ракетен кораб от проект 21631 "Буян-М", въоръжен с крилати ракети "Калибър", беше поразен в близост до временно окупирания Крим.

Бойци от специалните сили повредиха радарната система на кораба с помощта на въздушен дрон, докато Отделът за активни операции на ГУР предприе фронтална атака срещу кораба", се казва в съобщението.

"В резултат на ударите руският ракетен кораб, който се намираше в залива Темрюк в потенциална зона за изстрелване на ракети "Калибър", претърпя повреди и бе принуден да се оттегли от зоната си за бойно патрулиране", се допълва в съобщението.