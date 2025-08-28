Русия твърди, че е потопила украински разузнавателен кораб, Украйна - че е повредила руски ракетен кораб

Руското министерство на отбраната съобщи, че е потопило украинския разузнавателен кораб "Симферопол" с помощта на безекипажен катер в делтата на река Дунав, предаде ДПА. Ако информацията се окаже вярна, това би било първото използване на безекипажен катер от страна на Русия.
Въпреки руските масирани въздушни удари в Украйна снощи няма данни за експлозии или пожари в района на Одеса, близо до делтата на река Дунав.
Според общодостъпната информация "Симферопол" е средно голям разузнавателен кораб, който все още е в изпитателна фаза.
Украйна потвърди, че Русия е нанесла удар по украински военен кораб, при който е загинал един член на екипажа, а няколко са били ранени, предаде Укринформ.
"Можем да потвърдим, че украински военноморски кораб е бил подложен на вражески обстрел. В момента продължават действията по овладяване на последиците от нападението. Повечето членове на екипажа са в безопасност, но търсенето на няколко души все още продължава. За съжаление, един моряк е загинал, а няколко са пострадали", заяви говорителят на военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук.
По-рано в четвъртък се появи информация, че дрон, управляван от Главното управление за разузнаване (ГУР) на украинското министерство на отбраната, е поразил руски кораб, въоръжен с крилати ракети "Калибър", в Азовско море.
Според Укринформ украинското военно разузнаване е съобщило за това в "Телеграм".
"На 28 август, по време на съвместна операция, проведена от Отдела за активни операции на ГУР и специалните сили "Примари" ("Фантоми"), малък ракетен кораб от проект 21631 "Буян-М", въоръжен с крилати ракети "Калибър", беше поразен в близост до временно окупирания Крим.
Бойци от специалните сили повредиха радарната система на кораба с помощта на въздушен дрон, докато Отделът за активни операции на ГУР предприе фронтална атака срещу кораба", се казва в съобщението.
"В резултат на ударите руският ракетен кораб, който се намираше в залива Темрюк в потенциална зона за изстрелване на ракети "Калибър", претърпя повреди и бе принуден да се оттегли от зоната си за бойно патрулиране", се допълва в съобщението.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Никой не вярва вече на блатното джудже .Трите дни станаха три години, а войниците му от 18 годишни останаха 70 годишните дедушки.