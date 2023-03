Русия твърди за украински диверсанти в Брянска област. Путин ги обвини в тероризъм

Киев определи като "класическа провокация" съобщенията за "украинска диверсионна група", проникнала в Брянска област на Руската федерация, която граничи с Украйна.

Часове след противоречивата информация за взети заложници и стрелба от страна на украинските "диверсанти", президентът Владимир Путин заяви, че събитията в Брянска област са "терористичен акт".

"Днес извършиха още един терористичен акт, още едно престъпление. Те навлязоха в граничната зона и откриха огън по цивилни. Видели са, че това е цивилен автомобил, видели, са че там седят цивилни и деца. "Нива", обикновена. Откриха огън по тях", каза Путин на церемонията по откриването на Годината на учителя и наставника, в която участва онлайн.

По думите му "терористичният акт" е извършен от "неонацисти и техните господари".

От разпространените в медиите цитати и видеа не става ясно за кого точно става дума. По-късно РИА Новости уточни, че Путин говори за "украински неонацисти".

"Това са хората, които си поставиха за задача да ни лишат от историческа памет, да ни лишат от тяхната история, да ни лишат от нашите традиции, език", добави той.

- В същото време ситуацията около стратегическия град Бахмут е критична и украинците не могат да запазят позициите си под натиска на все по-засилените атаки на руските сили.

- Руснаците продължават ракетните атаки срещу цивилни цели. При такава в Запорожие са загинали най-малко трима души.

- Продължават и ракетните удари срещу цели в украинската енергетика, като стотици хиляди са без ток.

Предупреждения за операции под фалшив флаг

Руските твърдения за украински "диверсанти" идват по-малко от два дни след предупрежденията за руски операции под чужд флаг. Базираният в САЩ Институт за изследване на войната писа на 28 февруари, че Москва изглежда засилва популяризирането на информационни операции под фалшив флаг, за да отвлече вниманието от липсата на осезаеми успехи на бойното поле и да забави предоставянето на западни танкове и друга помощ преди очакваната украинска контраофанзива.

По-рано тази седмица Русия обвини САЩ, че планират провокация в Украйна с използването на химически оръжия.

Какво казва Киев

Михаил Подоляк, съветник в офиса на украинския президент, още сутринта коментира, че руските твърдения за украински диверсанти в Брянска област са "класическа провокация".

"Русия иска да наплаши своя народ, за да оправдае нападението срещу друга страна и растящата бедност след една година война" написа в Туитър Михаил Подоляк.

The story about ????????sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans...