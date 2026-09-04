Русия удари главния офис на Службата за сигурност на Украйна

Руски дрон е поразил сградата на централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) на улица "Владимирска" в центъра на Киев, съобщи президентът Володимир Зеленски след разговор с ръководителя на СБУ Александър Поклад.
По думите му дронът е бил насочен директно към кабинета на ръководителя на специалната служба.
"На всички пострадали ще бъде оказана необходимата помощ", добави Зеленски.
Той е възложил на Поклад да "отговори адекватно, осезаемо и, ако е възможно, огледално" на руснаците за този удар с участието на военните.
Според "Украинска правда" по време на атаката, която е станала около 15:30 ч. местно време, ръководителят на СБУ не е бил в кабинета си.
На видеозапис от мястото на инцидента се вижда гъст дим, излизащ от прозореца на поразеното помещение.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Шевченковския район, където се намира улица "Владимирска", дронът е паднал върху покрива на нежилищна сграда.
По думите му в резултат на атаката са пострадали девет души, като седем от тях са били хоспитализирани.
Половин час преди атаката в града е била обявена въздушна тревога, а украинските Военновъздушни сили са предупредили за приближаващи реактивни дронове.
При атаката е било разрушено и кафене от веригата "Завертайло", разположено недалеч от централата на СБУ. От компанията съобщиха, че е пострадала една посетителка, която е била хоспитализирана. Останалите посетители и персоналът са успели да се укрият в мазето.
Зеленски назначи Поклад за временно изпълняващ длъжността ръководител на СБУ на 17 юли на мястото на Евгений Хмара, който стана министър на отбраната. Преди това Поклад е бил първи заместник-ръководител на службата.
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Ударът е извършен в навечерието на посещението на американски преговарящи.
Според ТАСС специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър ще посетят Москва на 5 септември, а на 6 септември — Киев.
В руското Министерство на отбраната не са коментирали удара по сградата на СБУ.
Междувременно източници на Kyiv Independent съобщиха по-рано в петък, че в Кремъл се опитват да разубедят американските пратеници да пътуват до Украйна, като аргументът е, че там "е опасно".
Събеседник, близък до администрацията на Тръмп, е допуснал, че посещението може да бъде отменено.
Русия атакува Киев всекидневно вече повече от седмица.
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9 коментара
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Значи скоро ще има попадения на ВСУ по Лубянка, Фрунзенская набережная и Варшавско шосе. Дето е думата, на зла блатна маамуна зъл прът:)
Това не е вярно. Службата за сигурност на Украйна е в Лондон, Париж и Берлин.
Жал няма да има за примитивни убийци и укронацисти, това трябва да е ясно на малоумните примитиви
Fİ6ka, майка ти е инсценирала собствената ти поява като изхождение...
Ако руското министерство не е коментирало още , тогава е възможно украинските служби да са инсценирали това. Руската армия атакува Киев с балистични ракети и вискоточни удари, и ако е искала е щяла да го изравни със земята, а не да праща дрон
Бой по православните! Гундяев акбар! Пѹтꙗ доволен!
Слава на Украйна! Позор за Путлер! Позорзамазнитешарлатанскипедофили! ;)
“Бандерол” е добро дронче Ахмат сила Русия мощ
Адекватен и огледален отговор е да бъде нацелен един светещ до късно прозорец в Кремъл.