Русия удари главния офис на Службата за сигурност на Украйна

Руски дрон е поразил сградата на централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) на улица "Владимирска" в центъра на Киев, съобщи президентът Володимир Зеленски след разговор с ръководителя на СБУ Александър Поклад.

По думите му дронът е бил насочен директно към кабинета на ръководителя на специалната служба.

"На всички пострадали ще бъде оказана необходимата помощ", добави Зеленски.

Той е възложил на Поклад да "отговори адекватно, осезаемо и, ако е възможно, огледално" на руснаците за този удар с участието на военните.

Според "Украинска правда" по време на атаката, която е станала около 15:30 ч. местно време, ръководителят на СБУ не е бил в кабинета си.

На видеозапис от мястото на инцидента се вижда гъст дим, излизащ от прозореца на поразеното помещение.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Шевченковския район, където се намира улица "Владимирска", дронът е паднал върху покрива на нежилищна сграда.

По думите му в резултат на атаката са пострадали девет души, като седем от тях са били хоспитализирани.

Половин час преди атаката в града е била обявена въздушна тревога, а украинските Военновъздушни сили са предупредили за приближаващи реактивни дронове.

При атаката е било разрушено и кафене от веригата "Завертайло", разположено недалеч от централата на СБУ. От компанията съобщиха, че е пострадала една посетителка, която е била хоспитализирана. Останалите посетители и персоналът са успели да се укрият в мазето.

Зеленски назначи Поклад за временно изпълняващ длъжността ръководител на СБУ на 17 юли на мястото на Евгений Хмара, който стана министър на отбраната. Преди това Поклад е бил първи заместник-ръководител на службата.

Ударът е извършен в навечерието на посещението на американски преговарящи.

Според ТАСС специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър ще посетят Москва на 5 септември, а на 6 септември — Киев.

В руското Министерство на отбраната не са коментирали удара по сградата на СБУ.

Междувременно източници на Kyiv Independent съобщиха по-рано в петък, че в Кремъл се опитват да разубедят американските пратеници да пътуват до Украйна, като аргументът е, че там "е опасно".

Събеседник, близък до администрацията на Тръмп, е допуснал, че посещението може да бъде отменено.

Русия атакува Киев всекидневно вече повече от седмица.