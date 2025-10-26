Русия вероятно има шпионска база на ферибот, потънал в Балтийско море преди 30 г.

Русия вероятно е създала тайна подводна база за наблюдение на военноморската дейност на НАТО в района около ферибота "Естония", който потъна в Балтийско море. Това показва съвместно разследване на германските медии WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, базирано на информация от източници в службите за сигурност на НАТО.
"Естония" потъна през септември 1994 г. по време на буря, докато пътуваше от Талин за Стокхолм. Загинаха 852 души, а телата на някои от жертвите все още лежат на 80 метра дълбочина, на 35 километра от финландския остров Утьо. Вследствие на това финландските, естонските и германските власти затвориха достъпа до потъналия кораб след бедствието.
Благодарение на това ограничение се смята, че руските разузнавателни служби са поставили подводни устройства на потъналия кораб, които контролират дронове и подводни роботи, както и такива, способни да събират акустични сигнатури на военни кораби и подводници на НАТО. Според разследването, тези сигнатури помагат за идентифицирането на плавателни съдове по уникалните звукови характеристики на техните двигатели и витла.
Западните разузнавателни агенции смятат, че Главното управление за дълбоководни изследвания (ГУГИ) на Руската федерация е отговорно за подобни операции. Това секретно звено, подчинено директно на Министерството на отбраната, е специализирано в подводен шпионаж, саботаж и разузнаване.
ГУГИ, по-специално, контролира флотилия от плавателни съдове със специално предназначение, мини-подводници и подводни дронове, включително "Янтар", който НАТО смята за един от ключовите разузнавателни кораби на Русия. Според разследването, военноморските сили на Алианса многократно са засичали "Янтар" близо до подводни кабели и критична инфраструктура в Северно и Балтийско море.
Финландия временно разреши достъп до част от защитената зона от 2021 до 2024 г., за да проведе ново разследване на причините за бедствието. През това време според разследването страните от НАТО са наблюдавали засилена руска подводна активност в района. Освен това през последните години Литва, Латвия, Обединеното кралство и Ирландия съобщиха за откриването на неидентифицирани подводни сензори, вероятно руско производство, отбелязват разследващите.
В публикацията се посочва също, че руски компании от много години купуват съвременни западни технологии за подводно наблюдение чрез мрежа от посредници, включително фирми, регистрирани в Кипър. Стойността на тези сделки се оценява на 50 милиона долара.
