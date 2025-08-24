Русия видя опити на Запада да провали преговорите със САЩ за Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров обвини западните държави, че се опитват да провалят преговорния процес за Украйна, заложен от руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, но изрази надежда тези опити да бъдат осуетени.
„Те (западните страни) просто търсят претекст, за да предотвратят преговорите, и искат това да се случи не по тяхна вина, не по вина на [Володимир] Зеленски, който също е инатлив и поставя някакви условия, изискващи незабавна среща с Путин, независимо от всичко. Опит за провал на процеса, който като цяло беше заложен от президентите Путин и Тръмп, който даде много добри резултати и се надяваме, че тези опити ще бъдат осуетени“, каза министърът пред журналиста на VGTRK Павел Зарубин, цитиран в неделя от руската агенция ТАСС в неделя.
На 22 август руският външен министър каза, че не е планирана „никаква среща“ между Зеленски и Путин.
По-рано тази седмица Зеленски от своя страна заяви, че Русия „се опитва да се измъкне от провеждането на среща“.
Украинският президент изрази готовност да се срещне с Путин, но само след като неговите съюзници се споразумеят за гаранции за сигурността на Украйна, за да се възпрепятстват бъдещи руски атаки след прекратяването на военните действия.
Москва каза, че не може да има дискусия за такива гаранции без нейното участие и че всяко присъствие на европейски войски в Украйна би било „абсолютно неприемливо“.
