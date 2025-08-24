 Прескочи към основното съдържание
Русия видя опити на Запада да провали преговорите със САЩ за Украйна

Сергей Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров обвини западните държави, че се опитват да провалят преговорния процес за Украйна, заложен от руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, но изрази надежда тези опити да бъдат осуетени.

„Те (западните страни) просто търсят претекст, за да предотвратят преговорите, и искат това да се случи не по тяхна вина, не по вина на [Володимир] Зеленски, който също е инатлив и поставя някакви условия, изискващи незабавна среща с Путин, независимо от всичко. Опит за провал на процеса, който като цяло беше заложен от президентите Путин и Тръмп, който даде много добри резултати и се надяваме, че тези опити ще бъдат осуетени“, каза министърът пред журналиста на VGTRK Павел Зарубин, цитиран в неделя от руската агенция ТАСС в неделя.

В друго интервю - за NBC News, Лавров каза, че група държави, включително членове на Съвета за сигурност на ООН, трябва да бъдат гаранти за сигурността на Украйна.
 
Ройтерс съобщи миналата седмица, че президентът Владимир Путин изисква Украйна да се откаже от целия източен Донбас, от амбициите си за присъединяване към НАТО, да остане неутрална и да не допуска западни войски в страната.
 
Лавров каза още, че група, включваща членове на Съвета за сигурност (постоянна част от който са Великобритания, Китай, Франция, Русия и Съединените щати), трябва да гарантира сигурността на Украйна. Групата може да включва също Германия, Турция и други страни, каза руският външен министър.
 
„И гарантите биха гарантирали сигурността на Украйна, която трябва да бъде неутрална, която трябва да не е обвързана с никакъв военен блок и която трябва да не е ядрена“, каза Лавров, според препис от интервюто, публикуван от външното министерство.
 
Лавров също така ясно заяви, че членството на Украйна в НАТО е неприемливо за Русия, че Русия иска защита на рускоезичните граждани на Украйна и че с Украйна трябва да се проведе териториална дискусия.
 
На 15 август във военна база в Аляска се проведе среща между президентите на Руската федерация и Съединените щати. В изявление до пресата след разговорите Путин заяви, че уреждането на украинския конфликт е била основната тема на срещата на върха. Руският лидер също така призова за обръщане на страницата в двустранните отношения и връщане към сътрудничество и покани Тръмп в Москва. От своя страна президентът на САЩ обяви постигнатия напредък в преговорите, но отбеляза, че страните не са успели да постигнат споразумение по всичко.
 
На 19 август Вашингтон беше домакин на две срещи за Украйна - телеконференция на лидерите на „коалицията на желаещите“ и онлайн среща на върха на ЕС. И двете събития обсъдиха резултатите от срещата на върха Русия-САЩ в Аляска, разговорите на Тръмп със Зеленски и редица европейски държавни глави, както и гаранциите за сигурност за Украйна след края на военните действия.

На 22 август руският външен министър каза, че не е планирана „никаква среща“ между Зеленски и Путин.

По-рано тази седмица Зеленски от своя страна заяви, че Русия „се опитва да се измъкне от провеждането на среща“.

Украинският президент изрази готовност да се срещне с Путин, но само след като неговите съюзници се споразумеят за гаранции за сигурността на Украйна, за да се възпрепятстват бъдещи руски атаки след прекратяването на военните действия.

Москва каза, че не може да има дискусия за такива гаранции без нейното участие и че всяко присъствие на европейски войски в Украйна би било „абсолютно неприемливо“. 

Ключови думи

Украйна Москва война Сергей Лавров саботаж преговори за мир
  1. Entdecken
    #11

    Дремещия кон пак се изпуснал. Нищо оригинарлно -:))

  2. Един препатил
    #10
    Отговор на коментар #2

    И когато Путин бъде отстранен Лавров ще се окаже пръв дисидент и негов критик. Този филм не само сме го гледали, а сме и участвали в него.

  3. Препоръка
    #9

    Вълкът искал да участва в дискусия на тема "Как да опазим стадото"...

  4. dabedabe
    #8

    Ще се залагат капанчета дълго време. Не се види краят на дунанмата. Какво бил казал единият, какво бил казал другият, как грешно са били разбрани и прочее. Не е ясно кой кого. Дълга мизерия се заформя. Чувам имало идеи за нови хибридни автомобили харчещи 1 л. на 100 км. Даа, все по-опростени стават колите.

  5. Da go duha putio
    #7
    Отговор на коментар #3

    И накрая в педepaцията пак ще ревете за помощи за да не изпукате от глад!

  6. Мисисипски
    #6
    Отговор на коментар #2

    Ти не си ли чувал,че на нов началник и на малко прасенце не бива да се радваш защото не се знае каква свиня ще излезе

  7. anonim44
    #5

    Според тоя САЩ явно се намира на Изток...

  8. Ощавен маркиз
    #4

    За кой Запад плещи Грустнийот лошадь?... "Западът" е въймислено прапагандно пАнятие, влязло в ширпотреба по времето на сесеСЕРЕто и бившия цоць-ЛАГЕР. След ВСВ-то Европа, па и Глобусът ни като цело, се дели на цивилизовани демократични държави и ... такива с тоталитарни /повекето вмирисани на хинтернац-комундерски идейки!/ сатрапии. В края на 80-те и началото на 90-те годин на 20.век десетки страни от "варшавскийо военен блок" и пръкващата се ПОСТКОМУНДЕР-РУШка ПфЕДЕРАЦИЯ избраха /с всенародно политическо

  9. ivaylo123123
    #3

    Усрайна иска гаранция за мир от Щатите. Тръмпанара му казал, че ще има "Гаранция-Франция", и Зельо го разбрал буквално и отишъл при Макроница... Е това е цялата статия. Нещо като политически римейк на "Полицаят от Сент Тропе".

  10. anonim44
    #2

    Накрая един ден Пу ще умре и всичко ще свърши.

