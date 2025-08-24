Руският външен министър Сергей Лавров обвини западните държави, че се опитват да провалят преговорния процес за Украйна, заложен от руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, но изрази надежда тези опити да бъдат осуетени.

„Те (западните страни) просто търсят претекст, за да предотвратят преговорите, и искат това да се случи не по тяхна вина, не по вина на [Володимир] Зеленски, който също е инатлив и поставя някакви условия, изискващи незабавна среща с Путин, независимо от всичко. Опит за провал на процеса, който като цяло беше заложен от президентите Путин и Тръмп, който даде много добри резултати и се надяваме, че тези опити ще бъдат осуетени“, каза министърът пред журналиста на VGTRK Павел Зарубин, цитиран в неделя от руската агенция ТАСС в неделя.

В друго интервю - за NBC News, Лавров каза, че група държави, включително членове на Съвета за сигурност на ООН, трябва да бъдат гаранти за сигурността на Украйна.

Ройтерс съобщи миналата седмица, че президентът Владимир Путин изисква Украйна да се откаже от целия източен Донбас, от амбициите си за присъединяване към НАТО, да остане неутрална и да не допуска западни войски в страната.

Лавров каза още, че група, включваща членове на Съвета за сигурност (постоянна част от който са Великобритания, Китай, Франция, Русия и Съединените щати), трябва да гарантира сигурността на Украйна. Групата може да включва също Германия, Турция и други страни, каза руският външен министър.

„И гарантите биха гарантирали сигурността на Украйна, която трябва да бъде неутрална, която трябва да не е обвързана с никакъв военен блок и която трябва да не е ядрена“, каза Лавров, според препис от интервюто, публикуван от външното министерство.

Лавров също така ясно заяви, че членството на Украйна в НАТО е неприемливо за Русия, че Русия иска защита на рускоезичните граждани на Украйна и че с Украйна трябва да се проведе териториална дискусия.

На 15 август във военна база в Аляска се проведе среща между президентите на Руската федерация и Съединените щати. В изявление до пресата след разговорите Путин заяви, че уреждането на украинския конфликт е била основната тема на срещата на върха. Руският лидер също така призова за обръщане на страницата в двустранните отношения и връщане към сътрудничество и покани Тръмп в Москва. От своя страна президентът на САЩ обяви постигнатия напредък в преговорите, но отбеляза, че страните не са успели да постигнат споразумение по всичко.

На 19 август Вашингтон беше домакин на две срещи за Украйна - телеконференция на лидерите на „коалицията на желаещите“ и онлайн среща на върха на ЕС. И двете събития обсъдиха резултатите от срещата на върха Русия-САЩ в Аляска, разговорите на Тръмп със Зеленски и редица европейски държавни глави, както и гаранциите за сигурност за Украйна след края на военните действия.

На 22 август руският външен министър каза, че не е планирана „никаква среща“ между Зеленски и Путин.

По-рано тази седмица Зеленски от своя страна заяви, че Русия „се опитва да се измъкне от провеждането на среща“.

Украинският президент изрази готовност да се срещне с Путин, но само след като неговите съюзници се споразумеят за гаранции за сигурността на Украйна, за да се възпрепятстват бъдещи руски атаки след прекратяването на военните действия.

Москва каза, че не може да има дискусия за такива гаранции без нейното участие и че всяко присъствие на европейски войски в Украйна би било „абсолютно неприемливо“.