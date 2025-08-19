Руска атака прекъсна тока в части на Полтавска област

Руска атака тази нощ срещу части на украинската Полтавска област доведе до спиране на тока, което засегна стотици потребители.

Става дума за административните райони Лубенски и Кременчукски.

"За щастие, няма жертви", заяви областния управител на Полтавска област Володимир Когут в "Телеграм".

Той посочи, че в Лубенски район близо 1500 домакинства и 119 търговски обекта са останали без електричество.

Преди ден пък се разбра, че трима души са загинали, а 23 са ранени при руска ракетна атака по Запорожие.

"Мнозина от ранените са в тежко състояние, в момента лекарите се борят за живота им. Това са последиците от вражеското нападение срещу Запорожие", посочи преди ден председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в "Телеграм".

Под наблюдението на лекари са били 20 пострадали с експлозивни наранявания и шрапнелни рани.

"Сред тях е и 17-годишно момче. Някои от пострадалите в момента са в операционни зали. Лекарите правят всичко възможно, за да запазят живота и здравето им", съобщава още областният управител.