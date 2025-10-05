Руска атака срещу Запорожие взе една жертва, Полша вдигна изтребители

При руска атака срещу Запорожие е загинал един човек, съобщи Украйна. В същото време Полша е вдигнала бойни самолети, за да гарантира сигурността на своето въздушно пространство.

Ръководителят на югоизточния украински регион, Иван Фьодоров, заяви в “Телеграм”, че руски “комбиниран удар” е убил жена и е ранил още девет души. Сред пострадалите е и 16-годишно момиче, което получава необходимата медицинска помощ.

Фьодоров публикува снимки, които изглеждат направени на мястото на атаката — те показват частично разрушена многоетажна сграда и изгорял автомобил.

В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога.

Полските въоръжени сили съобщиха в платформата “Х”, че са мобилизирали самолети и са поставили наземната отбрана в повишена готовност, особено в районите близо до границата с Украйна.