Руска атака срещу Запорожие взе една жертва, Полша вдигна изтребители

При руска атака срещу Запорожие е загинал един човек, съобщи Украйна. В същото време Полша е вдигнала бойни самолети, за да гарантира сигурността на своето въздушно пространство.
Ръководителят на югоизточния украински регион, Иван Фьодоров, заяви в “Телеграм”, че руски “комбиниран удар” е убил жена и е ранил още девет души. Сред пострадалите е и 16-годишно момиче, което получава необходимата медицинска помощ.
Фьодоров публикува снимки, които изглеждат направени на мястото на атаката — те показват частично разрушена многоетажна сграда и изгорял автомобил.
В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога.
Полските въоръжени сили съобщиха в платформата “Х”, че са мобилизирали самолети и са поставили наземната отбрана в повишена готовност, особено в районите близо до границата с Украйна.
