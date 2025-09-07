Руска ракетна атака срещу Киев отне живота на дете и млада жена. Други 11 са ранени

Руска ракетна атака тази нощ срещу украинската столица Киев отне живота на дете и млада жена, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.
След нападението на последния етаж на административна сграда в столичния Печерски район е пламнал пожар, каза на свой ред началникът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко в публикация в социалните мрежи.
Тялото на детето, което е било на 1 година, бе открито под развалините, уточни Ткаченко, цитиран от Асошиейтед прес.
Ракетната атака прекъсна енергоснабдяването на някои места в Киев. Ройтерс и АП информират, че гъст дим се издига в центъра на столицата на Украйна над сградата на седалището на украинското правителство в Печерски район, в която се намират кабинетите на министрите.
Тази нощ Украйна и Русия си размениха удари с дронове, след които се разразиха пожари. Жилищни сгради в украинската столица Киев бяха сериозно повредени и освен двете жертви още 11 души са ранени, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от ДПА.
През нощта експлозии имаше също така и в градовете Одеса, Харков, Днепър (Днипро на украински език), Запорожие и Кривой Рог.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Изглежда Украйна ще атакува и Беларус защото Полша е казала на гражданите си да напуснат Беларус. Ако това се случи Беларус трябва да позволи на руснаците да влязат през Беларус и да закрият украинската граница за оръжие от Полша.
Vladimir, stop!
Три години, шест месеца и две седмици откакто пymkuн тръгна да превзема Украйна за три дни. Не минава ден без руските uзчадия да извършат военни престъпления.
Руските нацисти напълно се осра*ха пред цивилизования свят. Съветското трудно излиза от руснаците. Боклуци!