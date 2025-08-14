Руската делегация излетя за Анкъридж с "кокаинов" самолет

Самолетът Ил-96 на специалния летателен отряд "Русия" с бордов номер RA-96023, който фигурира в материалите по "кокаиновото дело", излетя в четвъртък сутринта от Москва за Анкъридж, Аляска, където на 15 август ще се проведе среща между президентите на Русия и САЩВладимир Путин и Доналд Тръмп.

Изданията "Верстка" и "Система", цитирани от "Медуза", обръщат внимание на самолета, на чийто борд според ТАСС може да е една от последните групи, подготвящи срещата в петък. Руската делегация включва министъра на външните работи Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният представител на президента Кирил Дмитриев.

Самолетите на отряд "Русия" са ангажирани с превоз на официални лица и висши служители на държавата. Самолетът Ил-96 с номер RA-96023 е бил използван от Николай Патрушев, когато е ръководил Съвета за сигурност на Русия (сега е помощник на руския президент). През 2024 г. този самолет е прелетял до Съединените щати. Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че самолетът е бил използван за ротация на руски дипломати. През 2018 г. същият Ил-96 е бил използван за връщането в Москва на руски дипломати и техните семейства, експулсирани от Великобритания.

Преди седем години обаче точно този самолет стана известен, когато в сградите на руското посолство в Буенос Айрес бяха иззети почти 400 кг кокаин. Тогава аржентинската жандармерия публикува снимка на руския самолет, който бил използван за доставката на кокаина в страната. Разследването показа, че зтова е станало с дипломатическата поща на руското външно министерство.

През 2021 г. съдебни заседатели в московски съд признаха за виновни четирима обвиняеми по това "дело за кокаин": Али Абянов, Владимир Калмиков, Андрей Ковалчук и Ищтимир Худжамов.

Според разследването, през 2016 г. бизнесменът Ковалчук е закупил наркотика в Аржентина, след което веществото е било опаковано в куфари и скрито в сервизно помещение в училището към руското посолство в Буенос Айрес. Али Абянов, който по това време е работил като портиер в посолството, е опаковал куфарите в специална хартия, като ги е запечатал с восъчни печати отгоре, както се прави с дипломатическата поща. Договорът на Абянов е приключил и той се е върнал в Москва, а заместникът му е открил подозрителен товар. Службата за сигурност на посолството е отворила куфарите и е открила кокаин.

Аржентинската полиция тогава иззема наркотика и го унищожава. На негово място в куфарите било сложено брашно, запечатано и изпратено в Москва именно с въпросния Ил-96, където са задържани Калмиков и Худжамов.