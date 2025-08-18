Руската делегация в Аляска е трябвало да носи куфари с кеш, за да плати горивото за самолетите

Въпреки обещанието на САЩ да облекчат санкциите по време на преговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкоридж, Аляска, руската делегация се сблъска с трудности при заплащането на престоя си там и бе принудена да плаща в брой за горивото на своите самолети.

По изчисления на Ен Би Си, зареждането само на един авиолайнер би могло да струва около 85 хиляди долара, изхождайки от цената на галон авиационно гориво. Обикновено за делегацията на Путин се използват три самолета. "Когато руснаците кацнаха в Аляска, за да заредят гориво, те трябваше да плащат в брой, защото не могат да използват нашата банкова система. Те трябва всеки ден да усещат последствията", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в ефира на Ен Би Си.

Въпреки това Рубио отбеляза, че този епизод в Анкоридж ясно показва: санкциите не са способни да променят хода на войната в Украйна. По думите му това не означава, че ограничителните мерки са неефективни, но демонстрира, че те не са повлияли на изхода на конфликта.

Това не е единственият проблем, с който се сблъскаха руската делегация и журналистите. Те също не можеха да използват местната мобилна мрежа заради неработещ роуминг, а банковите им карти не функционираха.

За провеждането на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 15 август властите на САЩ временно премахнаха ограниченията за влизане в щата за руските представители, включени в санкционните списъци. Разрешението е валидно до 20 август, съобщи Си Ен Ен. От Държавния департамент на САЩ поясниха, че подобна практика вече е била прилагана: така, временен достъп до САЩ бе разрешен на включения в "черните списъци" ръководител на Руската фондация за преки инвестиции Кирил Дмитриев, който през април посети Вашингтон.