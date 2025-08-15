Руската "Русал" от над половин милиард долара печалба преди година днес е на загуба

Руският производител на алуминий "Русал" съобщи, че е регистрирал нетна загуба за първото полугодие, тъй като нарастващите разходи, по-високите лихви и колебанията във валутния курс са натежали върху постъпленията на компанията, предаде Ройтерс.

Компанията, чиито акции се търгуват на Хонконгската борса, е регистрирала нетна загуба от 87 милиона долара за шестмесечния период до 30 юни, спрямо печалба от 565 милиона долара за същия период на миналата година.

"Русал", която е и най-големият производител на алуминий в света извън Китай, е изправена пред постоянен натиск в продължение на повече от три години поради последствията от западните санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна. Въпреки че не попада в обсега на преките санкции, някои западни купувачи избягват да сключват нови договори за руски метал.

Финансовите разходи на компанията са скочили с 408 милиона долара в резултат на по-високите лихви по банкови и корпоративни заеми, облигации и други финансови задължения, наред с ефектите от промяната на валутния курс.

Себестойността на продукцията е скочила с около 40 на сто до 6.11 милиарда долара, обусловена от увеличените обеми на продажбите на първичен алуминий и по-високите цени на алуминиевия оксид и суровините, както и от повишените разходи за електроенергия и транспорт.

Въпреки това приходите на "Русал" са се увеличили с 32 на сто до 7.52 милиарда долара поради по-високите продажби на първичен алуминий и сплави.