Руската "Русал" от над половин милиард долара печалба преди година днес е на загуба

Руският производител на алуминий "Русал" съобщи, че е регистрирал нетна загуба за първото полугодие, тъй като нарастващите разходи, по-високите лихви и колебанията във валутния курс са натежали върху постъпленията на компанията, предаде Ройтерс.
Компанията, чиито акции се търгуват на Хонконгската борса, е регистрирала нетна загуба от 87 милиона долара за шестмесечния период до 30 юни, спрямо печалба от 565 милиона долара за същия период на миналата година.
"Русал", която е и най-големият производител на алуминий в света извън Китай, е изправена пред постоянен натиск в продължение на повече от три години поради последствията от западните санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна. Въпреки че не попада в обсега на преките санкции, някои западни купувачи избягват да сключват нови договори за руски метал.
Финансовите разходи на компанията са скочили с 408 милиона долара в резултат на по-високите лихви по банкови и корпоративни заеми, облигации и други финансови задължения, наред с ефектите от промяната на валутния курс.
Себестойността на продукцията е скочила с около 40 на сто до 6.11 милиарда долара, обусловена от увеличените обеми на продажбите на първичен алуминий и по-високите цени на алуминиевия оксид и суровините, както и от повишените разходи за електроенергия и транспорт.
Въпреки това приходите на "Русал" са се увеличили с 32 на сто до 7.52 милиарда долара поради по-високите продажби на първичен алуминий и сплави.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Санкциите не работят! И са само и единствено в полза на блатните шЭбЭцъй!))
... нЭкой шЭ сЭ мЭта от вЪЙсоко... :-)))))