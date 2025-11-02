Руски атаки убиха шестима в Украйна, включително две деца

Русия изстреля през нощта вълна от дронове и ракети по територията на Украйна, при която загинаха шестима души, сред тях две деца, съобщиха украинските власти.

"Руските сили атакуваха регионите Днепропетровск и Одеса. Шестима души загинаха, включително две деца", съобщи офисът на главния прокурор на Украйна в Telegram.

В отделен инцидент в южния регион Запорожие руски удар остави без електричество около 58 000 домакинства, потвърди губернаторът Иван Фьодоров.