Руски боен кораб се "приближил агресивно" към американски разрушител в Арабско море (Видео)

Руски боен кораб се е "приближил агресивно" към разрушител от военноморските сили на САЩ в северната част на Арабско море, игнорирайки предупрежденията на американския плавателен съд и повишавайки риска от сблъсък, съобщи в петък базираният в Бахрейн Пети американски флот, цитиран от Ройтерс.

Инцидентът е станал предишния ден.

В комюникето се казва, че разрушителят "Фарагът" дал пет кратки звукови сигнала (международен морски сигнал при опасност от сблъсък), за да предупреди руския кораб да промени курса си и да се избегне удар. Руският плавателен съд първоначално отказал, но в крайна сметка се отклонил и двата кораба се разминали на разстояние 60 метра един от друг.

На видео, разпространено от американските военноморски сили, се вижда как руският боен кораб се е приближил с кърмата си към американския. Той се е отклонил настрани едва след като била установена пряка радиовръзка между тях. "Фарагът" е съпровождал американския атомен самолетоносач "Хари Труман".

Този инцидент става около 7 месеца след друг инцидент в Тихия океан, когато американски и руски бойни кораби се приближават толкова близо, че американският кораб е трябвало да изпълни аварийна маневра, за да избегне сблъсък, припомня Си Ен Ен.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3