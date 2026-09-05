"Изказванията на българския премиер Румен Радев за безразсъдната милитаризация на Европа са напълно разумни и показват реалистична оценка на ситуацията на фона на безумните планове за милитаризация на ЕС и подготовка за война с Русия“, коментира председателят на комисията по международни въпроси в Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) Леонид Слуцки.

По думите му Радев е лидер, който се грижи за благосъстоянието на собствените си граждани и действа в интерес на народа си, а не на “шепа евроатлантици и реваншисти“, които печелят от подкрепата за украинското правителство.

Преди ден Радев представи нова серия проруски опорки. които бяха разкритикувани от опозицията.

Според руския депутат обаче в Европа ще има все повече политици с позиции, подобни на тези на Радев. Той посочи, че “десни и евроскептични“ партии все по-често печелят избори в държавите от ЕС с обещания да защитават националния суверенитет и интереси.

Това не е първият път, в който руски представител приветства позиции на Радев.

Още след победата му на парламентарните избори през април говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че на Москва ѝ “допадат“ думите му за нуждата от диалог с Русия.

Според говорителката на руското външно министерство Мария Захарова пък Радев е демонстрирал “уравновесен подход към ключови международни проблеми“, включително спрямо отношенията с Москва.