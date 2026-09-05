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Руски депутат похвали Радев за "напълно разумните" му изказвания

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Леонид Слуцки, сн. ЕПА/БГНЕС
"Изказванията на българския премиер Румен Радев за безразсъдната милитаризация на Европа са напълно разумни и показват реалистична оценка на ситуацията на фона на безумните планове за милитаризация на ЕС и подготовка за война с Русия“, коментира председателят на комисията по международни въпроси в Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) Леонид Слуцки. 
 
По думите му Радев е лидер, който се грижи за благосъстоянието на собствените си граждани и действа в интерес на народа си, а не на “шепа евроатлантици и реваншисти“, които печелят от подкрепата за украинското правителство.
 

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Преди ден Радев представи нова серия проруски опорки. които бяха разкритикувани от опозицията.
 
Според руския депутат обаче в Европа ще има все повече политици с позиции, подобни на тези на Радев. Той посочи, че “десни и евроскептични“ партии все по-често печелят избори в държавите от ЕС с обещания да защитават националния суверенитет и интереси. 
 
Това не е първият път, в който руски представител приветства позиции на Радев.
 
Още след победата му на парламентарните избори през април говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че на Москва ѝ “допадат“ думите му за нуждата от диалог с Русия.
 
Според говорителката на руското външно министерство Мария Захарова пък Радев е демонстрирал “уравновесен подход към ключови международни проблеми“, включително спрямо отношенията с Москва.

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