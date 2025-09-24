Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус днес, цитиран от ДПА.
"Навлизането на руски дронове и изтребители дълбоко навътре в полското и естонското въздушно пространство, както и прелитането над германска военна фрегата в Балтийско море в рамките само на дни показва ясно, че Русия буквално подлага на тест държавните граници, включително и тези на страни от НАТО, с още по-голяма честота и интензивност", заяви Писториус, цитиран от БТА.
Правейки тези изявления, Писториус призова германските депутати да одобрят бюджета на министерството на отбраната за 2026 г.
Според министъра руският президент Владимир Путин "възнамерява да провокира страните членки на НАТО и да се възползва от слабостите на Алианса, но греши, тъй като НАТО реагира на провокациите единодушно и решително, но същевременно и с необходимата уравновесеност, което е особено важно тези дни".
А бе, то и аз си мечтая за ядрена гъба над САЩ, ама пусто не се случва ...
Дори в международни води има правила, които следва да се спазват, с цел безопасност
Тва новина ли е бре хахахаха. Новина е примерно:" филипински изтребител прелетя над германска фрегата в Карибско море". В Балтийско море има териториално море и въздушно протранство на бая държави, включва и Раша. И международни води и въздушно пространство, къде всеки може си лети и плава колкото си иска .
Да бе, даже Путим им предложил да им помогне с хуманитарна доставка лигнин, китайски разбира се, получен на бартер, че пари няма.
Докато не бъде цапардосан някой рашистки самолет работата няма да се получи.
Който прилити над фрегата да му клъцнат мъдата!
От провокация на провокация, блатниците си остават в каторгата-държава
Е и? Памперсите ли не са стигнали на германците???
Ша се събират по член 4 ти и ша заплашат ватата на думи и до там, до следващата провокация.