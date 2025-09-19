Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.
Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.
"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло, заяви естонският външен министър Маргус Цахна.
Да! Както нееднократно бе писано, летящите павианЭ вдяват само от сила. Напр. в Турция - при второто нарушаване на нац. възд. пространство павианът бе изпържен. На следния ден бе изпържен втори "тестер" на търпението. Светът не чу за още повторения.
Естония трябваше да постъпи по правилото - един път е случайност, два пъти навик, трети път ракета и прекъсване на навика.