Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, тя поиска консултации в НАТО

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.
Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.
"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло, заяви естонският външен министър Маргус Цахна.
Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал.
Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.
Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша накара по-рано този месец централноевропейската страна също да поиска консултации по този член.
Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония днес, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.
"Това е само още един пример за безразсъдните действия на Русия и готовността на НАТО за реакция", написа той в социалната мрежа "Екс".
"Европа застава зад Естония пред лицето на поредното нарушение на въздушното ни пространство от страна на Русия. Ще отговорим решително на всяка провокация и ще инвестираме в един по-силен източен фланг. Нашият натиск ще се засилва паралелно с ескалацията на заплахите", каза на свой ред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Министерството на външните работи на Естония уточни, че навлизането е било над Финския залив. Руският шарже д'афер е бил извикан във ведомството и му е била връчена протестна нота, предаде Асошиейтед прес.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.
"Реакцията на НАТО [...] беше бърза и решителна", заяви той в социалната мрежа "Екс", като уточни, че е разговарял с естонския министър-председател Кристен Михал.
Говорител на НАТО каза, че алиансът ще се събере в началото на идната седмица, за да обсъди подробно станалото.
Германският външен министър Йохан Вадефул каза, че НАТО е винаги готова да се защитава, предаде Ройтерс. Вадефул определи действията на Москва като недопустими и изрази пълната солидарност на Германия с Естония.
"Незабавното прехващане на руските бойни самолети демонстрира, че НАТО е винаги готова да се защитава", написа Вадефул в "Екс".
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че нарушаването на естонското въздушно пространство от Русия е поредно недопустимо дестабилизиращо действие на Москва.
"Руски бойни самолети отново нарушиха въздушното пространство на НАТО, този път в Естония. Това е недопустимо. Дестабилизиращите действия на Русия се разрастват към нови държави и направления", написа Зеленски в "Телеграм".
"Необходими са решителни действия както съвместни, така и от отделни държави", допълни той.
Два руски изтребителя се приближиха до полска нефтена платформа
Два руски изтребителя са се приближили на ниска височина до полска нефтена платформа в Балтийско море, съобщиха полските гранични сили няколко часа по-късно, цитирани от ДПА.
Изтребителите се приближиха до сондажната платформа "Петробалтик" на височина 150 метра, написа говорителка на вътрешното министерство в "Екс".
При това бе нарушена зоната за сигурност над платформата, съобщиха от граничната служба в "Екс".
Националната граница не е била нарушена, заяви говорителка на службата пред телевизия TVN24.
Нефтената платформа се намира в полската икономическа зона на Балтийско море, на около 70 километра северно от Ястарня.
Ми до не си събудят само тези льотчици като Лександер Мересев и да установят че кръчката им ги нема щот ъмпутиръни , както в повестите дет на караха да ги четем кат дица - мересиев с удезъни кръка, зойя кусунафска с удрезъна гърдитшка , а сашка купай гроба си съма и така ни повлияха сиксуално А пък оня пиянката от Съдбата на Человека полуде от пияне и зе да троши гръмфонни плочи О, донна Клаааааааараааа!
Турците знаят как се действа с нагли рашистки самальотчета в чужда въздушна територия.
Да! Както нееднократно бе писано, летящите павианЭ вдяват само от сила. Напр. в Турция - при второто нарушаване на нац. възд. пространство павианът бе изпържен. На следния ден бе изпържен втори "тестер" на търпението. Светът не чу за още повторения.
Естония трябваше да постъпи по правилото - един път е случайност, два пъти навик, трети път ракета и прекъсване на навика.