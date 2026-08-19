Руски правителствен самолет прелетя над България и по-късно кацна в Ниш

Руски правителствен самолет прелетя в сряда вечерта във въздушното пространство на България, за да кацне в Сърбия. Това показва платформата Flight Radar, като първи данните в нея разпространиха във фейсбук журналистът Калин Манолов и депутатът от ГЕРБ и шеф на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев.

"Руски правителствен самолет прелетя над България в посока Сърбия. Вероятната дестинация е руско-сръбският център в Ниш, който от години се спряга за централа на руската разузнавателна общност на Балканите. Това е в нарушение на санкциите на ЕС. На руски самолети е забранено да прелитат, излитат или кацат на територия на ЕС. Освен разбира се ако в София министърът на външните работи не е дала изрично разрешение. Много интересно с какви мотиви", написа Гаджев във фейсбук.

По-рано отново във фейсбук журналистът Калин Манолов, показвайки и данни от FlightRadar посочи:

"Руски правителствен самолет преди малко влезе в България. Наближава полигона в Ново село. ПС Кацна в Ниш, но мина над половината ни военни бази".

Машината е навлязла над България от Черно море, след което е продължила на запад. В 21:05 часа самолетът е преминал в сръбското въздушно пространство. След навлизането си в Сърбия Ил-76 е започнал да снижава, достигайки височина от около 1800 метра, и се е насочил към Ниш. В 21:21 часа самолетът е кацнал на летището в града, предаде агенция БГНЕС.

Ил-76ТД е тежък транспортен самолет, който може да се използва за различни задачи, включително при операции за гасене на горски пожари. Самолетите от този тип, използвани от руското МЧС, могат да бъдат оборудвани със системи за изхвърляне на големи количества вода и често се използват като въздушни "танкери" при мащабни пожари.

От МВнР съобщиха пред "Нова тв" и "24 часа", че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия. Съгласуван е с всички отговорни институции и има издадено разрешение за оказване на помощ при пожарите в западната ни съседка, съобщават още източници от ведомството.

От МВнР потвърдиха, че самолетът ИЛ-76 е преминал през българското въздушно пространство в интервала 20:14 ч. до 21:05 ч. и е кацнал на летището в Ниш.

Към момента обратният полетен план все още не е получен.

"В момент, когато горските пожари в Република Сърбия продължават да се разрастват в близост до българската граница и застрашават трансграничните райони, международното сътрудничество за овладяване на бедствието придобива особено значение", пишат от Министерството на външните работи.

От Министерство на транспорта също съобщиха, че става дума за самолет за гасене на пожари. България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно норманала, сочат още властите.

Руското посолство в Сърбия съобщи в социалните мрежи, че Министерството на извънредните ситуации на Русия е изпратило по заповед на президента Владимир Путин самолет И1-76 в Сърбия, за да помогне за гасенето на горски пожари.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:



Борт МЧС России Ил‑76 направлен в Республику Сербию для тушения природных пожаров



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"Искането за подкрепа дойде директно от сръбска страна: партньорите се обърнаха към Русия с молба за съдействие поради критичното влошаване на пожарната обстановка и заплахата за населените места. Самолетът Ил-76 е оборудван със специално оборудване, включително устройства за изхвърляне на вода, които позволяват ефективна борба с големи горещи точки. В рамките на международното сътрудничество и в съответствие с принципите на взаимопомощта, подразделенията на руското Министерство на извънредните ситуации са готови да реагират бързо и да си сътрудничат тясно с компетентните служби на Република Сърбия", се казва в изявление на посолството на Русия в Сърбия.