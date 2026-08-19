Руски правителствен самолет прелетя над България и по-късно кацна в Ниш

Руски правителствен самолет прелетя в сряда вечерта във въздушното пространство на България, за да кацне в Сърбия. Това показва платформата Flight Radar, като първи данните в нея разпространиха във фейсбук журналистът Калин Манолов и депутатът от ГЕРБ и шеф на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев.
"Руски правителствен самолет прелетя над България в посока Сърбия. Вероятната дестинация е руско-сръбският център в Ниш, който от години се спряга за централа на руската разузнавателна общност на Балканите. Това е в нарушение на санкциите на ЕС. На руски самолети е забранено да прелитат, излитат или кацат на територия на ЕС. Освен разбира се ако в София министърът на външните работи не е дала изрично разрешение. Много интересно с какви мотиви", написа Гаджев във фейсбук.
По-рано отново във фейсбук журналистът Калин Манолов, показвайки и данни от FlightRadar посочи:
"Руски правителствен самолет преди малко влезе в България. Наближава полигона в Ново село. ПС Кацна в Ниш, но мина над половината ни военни бази".
Машината е навлязла над България от Черно море, след което е продължила на запад. В 21:05 часа самолетът е преминал в сръбското въздушно пространство. След навлизането си в Сърбия Ил-76 е започнал да снижава, достигайки височина от около 1800 метра, и се е насочил към Ниш. В 21:21 часа самолетът е кацнал на летището в града, предаде агенция БГНЕС.
Ил-76ТД е тежък транспортен самолет, който може да се използва за различни задачи, включително при операции за гасене на горски пожари. Самолетите от този тип, използвани от руското МЧС, могат да бъдат оборудвани със системи за изхвърляне на големи количества вода и често се използват като въздушни "танкери" при мащабни пожари.
От МВнР съобщиха пред "Нова тв" и "24 часа", че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия. Съгласуван е с всички отговорни институции и има издадено разрешение за оказване на помощ при пожарите в западната ни съседка, съобщават още източници от ведомството.
От МВнР потвърдиха, че самолетът ИЛ-76 е преминал през българското въздушно пространство в интервала 20:14 ч. до 21:05 ч. и е кацнал на летището в Ниш.
Към момента обратният полетен план все още не е получен.
"В момент, когато горските пожари в Република Сърбия продължават да се разрастват в близост до българската граница и застрашават трансграничните райони, международното сътрудничество за овладяване на бедствието придобива особено значение", пишат от Министерството на външните работи.
От Министерство на транспорта също съобщиха, че става дума за самолет за гасене на пожари. България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно норманала, сочат още властите.
Руското посолство в Сърбия съобщи в социалните мрежи, че Министерството на извънредните ситуации на Русия е изпратило по заповед на президента Владимир Путин самолет И1-76 в Сърбия, за да помогне за гасенето на горски пожари.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:— Посольство России в Сербии (@AmbasadaRusije) August 19, 2026
Борт МЧС России Ил‑76 направлен в Республику Сербию для тушения природных пожаров
???? https://t.co/Yp6asPf2d4 pic.twitter.com/MmO3T6zPlQ
"Искането за подкрепа дойде директно от сръбска страна: партньорите се обърнаха към Русия с молба за съдействие поради критичното влошаване на пожарната обстановка и заплахата за населените места. Самолетът Ил-76 е оборудван със специално оборудване, включително устройства за изхвърляне на вода, които позволяват ефективна борба с големи горещи точки. В рамките на международното сътрудничество и в съответствие с принципите на взаимопомощта, подразделенията на руското Министерство на извънредните ситуации са готови да реагират бързо и да си сътрудничат тясно с компетентните служби на Република Сърбия", се казва в изявление на посолството на Русия в Сърбия.
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16 коментара
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Откъде накъде руската кочина ще ни обявява за вражеска държава, а ние ще я считаме за невражеска от наша страна?
Разузнавателен , баба ти трънкина... И Русия не е вражеска за България държава.
Браво на Радев! Когато има природни бедствия, всичко останало трябва да се загърби. Хора сме преди всичко.
Защо не е прелетял над Полша и Румъния за да гаси пожари в сърбия, а точно над българия? Само питам, отговорът го даде лавров още преди няколко дни...
Смяташ ли че нямат достатъчно разузнавателни спътници? Пуснали са самолета нарочно да те следи в тоалетната. Гледай да няма дупки в кенефа ти.
Представям си какъв вой щеше да настане ако това се беше случило при управление на ГЕРБ с мин.-председател Борисов.Досега щеше да има бунтове и безредици на пиацата.
За обратното на нормален (какъвто си класифициран отдавна) - има. РФ помага. Ама не на нас. Остани си нещастна копейка.
Абе какво толкова сте се гипсирали. Още малко ще изкарате, че и пожарите били предизвикани с цел да мине въпросния самальот. Хора сме все пак, нормално е да пуснем помощ, па била тя и от вражеска държава.
Докато прелита около Безмер ли?
Защо "самолет" на вражеска "държава" ще минава през България?!!?! Защо не мина през Румъния?!?! Меко казано скандално...това е разузнавателен самолет, които минава над държавата ни и над бази на НАТО...съглусувано ли е това с НАТО.