Руски удар остави без ток части от Северна Украйна

Нова руска атака срещу украинската погранична Черниговска област нанесе сериозни щети на енергийната мрежа в някои райони в северната част на Украйна, включително в главния град до изведената от експлоатация Чернобилска атомна електроцентрала, съобщиха властите, предаде БТА.

Местната енергийна компания "Чернигивобленерго" обяви, че последното нападение е било насочено срещу енергиен обект, но не даде конкретика.

Кметът на Славутич, който се намира на 45 км западно от Чернобилската АЕЦ в Киевска област, Юрий Фомичев съобщи в "Телеграм", че част от града е без ток вследствие на удара.

Водоснабдяването в града беше превключено на резервно захранване, а отоплението работи без прекъсване в обекти, предоставящи основни услуги. Ръководителят на Киевска област също заяви, че аварийните екипи работят за възстановявани на електроснабдяването.



Руските атаки с дронове и ракети през последните седмици се фокусираха върху електропреносната мрежа и газовия сектор на Украйна с наближаването на зимата.

Масирания обстрел на Киев и други части на страната по-рано този месец лиши от електричество над един милион души. Руските атаки този месец принудиха Украйна да преустанови дейността си в няколко големи газови съоръжения, поради което Киев да се нуждае от повече внос. Президентът Володимир Зеленски обяви, че Украйна може да внесе газ на стойност около 2 милиарда долара от Европа, САЩ и Азербайджан тази зима.