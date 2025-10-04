Руски удар порази пътнически влак в Суми

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Това важи най-вече за кремълската хунта, Fъшкия16!
Самолетът на масовият убиец Путлер вчера е бил принуден да сменя маршрута си заради украински дронове край Сочи. Рано или късно ще получи по дъртата си ботоксова морда.
Трябва да си много извратен и крив, за да плещиш такива гадории. Характерно за руснаците и робите им е отправянето на обвинения към противниците им за това, което те самите правят. Желязно правило, 100% житейски потвърдено.
Колко да е пътнически?! Колкото болниците бяха болници, преди Амнести интернешънъл да потвърди че украинците ги ползват за жив щит. Което е военно престъпление, между другото.
А Украйна удари нефтокомбинат край Петербург.
Превозват оръжия и боеприпаси Милитаразацията на военна хунта налага демилитаризацията и.
Какво ли ще изтъкнат блатниците като причина да ударят пътническа композиция. Превозвала е наемници сигурно.