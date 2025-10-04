Руски удар порази пътнически влак в Суми

При руски удар е поразен пътнически влак в северната Сумска област в Украйна, съобщи областният управител Олег Григоров, цитиран от Ройтерс.

Григоров каза, че има пострадали. По думите му мишена на атаката е била железопътна гара, но е бил ударен и влакът.

Областният управител публикува снимка на горящ пътнически вагон и каза, че на място работят екипи на аварийно-спасителните служби.

По първоначални данни 30 души са пострадали.

Президентът Володимир Зеленски написа в Telegram, че "руснаците не може да не са знаели, че атакуват цивилни; това е тероризъм, който светът няма право да игнорира".

Москва засили въздушната си кампания срещу железопътната инфраструктура на Украйна, като я атакува почти ежедневно през последните два месеца, отбелязва агенция Ройтерс.