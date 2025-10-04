 Прескочи към основното съдържание
Руски удар порази пътнически влак в Суми

7 коментара
При руски удар е поразен пътнически влак в северната Сумска област в Украйна, съобщи областният управител Олег Григоров, цитиран от Ройтерс.
 
Григоров каза, че има пострадали. По думите му мишена на атаката е била железопътна гара, но е бил ударен и влакът.
 
Областният управител публикува снимка на горящ пътнически вагон и каза, че на място работят екипи на аварийно-спасителните служби.
 
По първоначални данни 30 души са пострадали.
 
Президентът Володимир Зеленски написа в Telegram, че "руснаците не може да не са знаели, че атакуват цивилни; това е тероризъм, който светът няма право да игнорира". 
 
Москва засили въздушната си кампания срещу железопътната инфраструктура на Украйна, като я атакува почти ежедневно през последните два месеца, отбелязва агенция Ройтерс.

Ключови думи

Украйна Зеленски
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

7 коментара

  1. В и К
    #7
    Отговор на коментар #2

    Това важи най-вече за кремълската хунта, Fъшкия16!

  2. anton nikolov
    #6

    Самолетът на масовият убиец Путлер вчера е бил принуден да сменя маршрута си заради украински дронове край Сочи. Рано или късно ще получи по дъртата си ботоксова морда.

  3. един
    #5
    Отговор на коментар #2

    Трябва да си много извратен и крив, за да плещиш такива гадории. Характерно за руснаците и робите им е отправянето на обвинения към противниците им за това, което те самите правят. Желязно правило, 100% житейски потвърдено.

  4. Sion
    #4

    Колко да е пътнически?! Колкото болниците бяха болници, преди Амнести интернешънъл да потвърди че украинците ги ползват за жив щит. Което е военно престъпление, между другото.

  5. anton nikolov
    #3

    А Украйна удари нефтокомбинат край Петербург.

  6. F16
    #2

    Превозват оръжия и боеприпаси Милитаразацията на военна хунта налага демилитаризацията и.

  7. ASSHOW
    #1

    Какво ли ще изтъкнат блатниците като причина да ударят пътническа композиция. Превозвала е наемници сигурно.

