Руски удари и претоварване в мрежата спряха тока в Киев и други региони в Украйна

Претоварване в мрежата и последствията от предишни руски атаки предизвикаха късно снощи прекъсвания на електроснабдяването в Киев и други региони в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на официални украински представители.

В някои части на Киев бе засегнато също така и налягането на питейната вода.

Градската администрация на Киев съобщи в "Телеграм", че претоварването е причинило проблем в един от енергийните обекти на украинската столица.

Електричеството бе прекъснато в три централни района на Киев на западния бряг на река Днепър, която преминава през града. Метрото в Киев трябваше временно да разчита на резервно електрозахранване, за да продължи да функционира.

По-късно киевската администрация заяви, че аварийните екипи са възстановили електроснабдяването в засегнатите райони, въпреки че все още се съобщава за прекъсвания. Според съобщението налягането на водата също ще бъде възстановено до нормални нива в рамките на няколко часа.

Националният електроенергиен системен оператор "Укренерго", който управлява високоволтовите линии в Украйна, заяви, че продължаващите проблеми заради руските атаки срещу енергийната система са предизвикали прекъсвания в някои региони в северната, централната и югоизточната част на Украйна.

През последните седмици руските атаки бяха съсредоточени върху цели от енергийната инфраструктура. Вълна от удари по Киев и други райони миналата седмица временно остави повече от един милион домакинства и предприятия в цялата страна без електроенергия.

Русия нанесла тази нощ удар по топлоелектрическа централа в Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинската енергийна компания "Нафтогаз", но в него не се уточнява коя е централата.

"Нефтогаз" посочи, че през изминалата седмица Русия е нанесла удари и по газодобивни съоръжения в Харковска област, както и по газова инфраструктура в Сумска и Черниговска област.

По-рано днес председателят на Черниговската областна военна администрация Вячеслав Чаус съобщи в "Телеграм", че късно снощи руските сили са атакували бензиностанции в Черниговски район с дронове, отбелязва Укринформ. "Снощи руснаците атакуваха бензиностанции в (град) Чернигов и околните общини с щурмови дронове", се посочва в публикацията.

Чаус съобщи също така, че в Семеновка, на около 150 километра североизточно от Чернигов, безпилотен летателен апарат е поразил жилищна сграда. Според него екипите на пожарната служба са потушили пожара. Според ръководителя Черниговската областна военна администрация уточни, че екипи на Държавната служба за извънредни ситуации са потушили и пожар в обект на гражданската инфраструктура в района на град Нежин.

Общо през изминалото денонощие руските сили са обстрелвали Черниговска област 37 пъти, като под ударите са попаднали 18 населени места. При атаките са били използвани предимно FPV (First Person View) дронове в районите около границата.

Чаус съобщи, че дейностите по възстановяването на електропреносната мрежа продължават. В Черниговска област са в сила ежечасни прекъсвания на електроснабдяването след руски удари, довели до усложняване на ситуацията с енергийната система.

Министерството на енергетиката на Украйна съобщи вчера, че режим на тока е бил въведен в Сумска, Харковска, Полтавска и Днепропетровска област, както и частично в Кировоградска, Киевска и Черкаска. Според актуализираната информация на ведомството, поради сложната ситуация с електроенергийната система, причинена от поредните руски атаки, в тези области са въведени аварийни спирания на електричеството в определени часове.