Руски въздушни удари срещу настъпващите бунтовнически сили в Сирия. Кой и защо атакува Алепо

Бунтовнически сили навлязоха в сирийския град Алепо със светкавична офанзива, която представлява най-голямата заплаха за правителството на президента Башар Асад от години.

Сирийските военни изпратиха подкрепления, за да спрат настъплението, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Бунтовниците, начело на които е групировката "Хаят Тахрир аш Шам", превзеха по-голямата част от Алепо в събота и заявиха, че са навлезли в град Хама. Няма независимо потвърждение на техните твърдения, посочва АП. Командирът на бунтовниците полковник Хасан Абдулгани заяви отделно, че бунтовниците са установили контрол и над Шейх Наджар, североизточно от града, военната академия на Алепо и колежа за полева артилерия на югозапад.



Иранският външен министър Абас Арагчи ще пристигне в сирийската столица Дамаск по-късно днес. Той заяви пред репортери, че Техеран ще подкрепи сирийското правителство и армия.

Бързата и изненадваща офанзива повдига въпроси за готовността на въоръжените сили на президента Башар Асад. Тя идва и в момент, когато съюзниците на Асад - Иран и подкрепяните от него групировки и Русия - са заети със собствените си конфликти.

Близки до Кремъл информационни източници съобщиха, че генерал-лейтенант Сергей Кисел, който е командващ руските войски в Сирия, е бил отстранен от поста си, след като бунтовнически сили превзеха Алепо.

Сирийската държавна телевизия заяви, че правителствените сили са убили близо 1000 бунтовници през последните три дни, без да предостави доказателства или подробности.



Според сирийската гражданска защита, известна още като "Белите каски", която действа в контролираните от опозицията райони, при въздушните удари през нощта срещу град Идлиб - бастион на бунтовниците близо до провинция Хама и на 65 км югоизточно от Алепо - са загинали четирима цивилни и са ранени 54 души.



Според сирийската държавна новинарска агенция САНА през нощта сирийската армия е отблъснала бунтовниците в северната част на провинция Хама.



Базираният във Великобритания Сирийски център за наблюдение на правата на човека заяви, че правителствените подкрепления са създали "силна отбранителна линия" в северната част на провинция Хама.



Центърът също съобщи за "серия руски въздушни удари", както в Идлиб, така и в някои от районите, които сега са под контрола на бунтовниците.



В първия си публичен коментар след началото на офанзивата, публикуван от държавната новинарска агенция снощи, Асад заяви, че Сирия ще продължи да "защитава своята стабилност и териториална цялост срещу терористите и техните поддръжници". Той добави, че Сирия е в състояние да ги победи, независимо от това колко се засилват атаките им.

Внезапното нападение повдига въпросите кой и защо атакува Алепо и как ще се отрази поредното огнище на насилие в Близкия изток върху сложния геополитически пъзел в региона.

Ситуацията в Алепо

Сирийската армия заяви в събота, че бунтовниците са успели "да навлязат в обширни райони на град Алепо, но не са успели да си осигурят опорни пунктове поради продължаващите мощни и целенасочени удари" на силите на Асад. Сирийската армия посочи, че при сраженията са убити десетки нейни военнослужещи, пише в. "Файнаншъл таймс".

Базираната във Великобритания неправителствена организация Сирийски център за наблюдение на правата на човека заяви, че бунтовниците са поели контрола върху по-голямата част от Алепо само за няколко часа "без никаква съпротива от страна на силите на режима", допълва в. "Ню Йорк таймс".

Градът не бе подлаган на толкова мощни атаки от бунтовниците от 2016 г. насам, когато те бяха изтласкани от източните квартали на Алепо след изтощителна военна кампания, в която сирийските правителствени сили бяха подкрепени от Русия, Иран и съюзените с тях местни милиции, припомня "Политико".

По последни данни на Сирийския център за наблюдение на правата на човека, публикувани в събота, при сраженията в Алепо са загинали 311 души. От тях 183 са бунтовници, 100 са военнослужещи от сирийската армия, а 28 - цивилни.

Животът в Алепо в събота почти спря, а много жители се страхуват да излязат на улицата, разказват очевидци пред "Ню Йорк таймс".

Бунтовническите сили наложиха комендантски час, който започва в събота в 17:00 ч. местно време, предаде Си Ен Ен. По думите на бунтовниците целта на тази мярка е да се гарантира "безопасността на жителите на града и да се предпази частната и обществената собственост от посегателства".

Кой и защо атакува Алепо?

В офанзивата в Алепо участват различни бунтовнически милици, в които влизат последните останали сили от някогашната многобройна опозиция, пише в. "Ню Йорк таймс". Въоръжената съпротива срещу Асад се надигна през 2011 г. и в един момент опозицията завладя обширни територии.

Основната фракция, която участва в нападението срещу Алепо, е "Хаят Тахрир аш Шам". По време на избухналата през 2011 г. гражданска война, при която загинаха над половин милион души и бяха разселени милиони, въоръжената групировка "Хаят Тахрир аш Шам", доминирана от бившия сирийски клон на "Ал Каида", пое контрола над обширни части от провинция Идлиб и съседни райони в Алепо, Хама и Латакия, допълва Франс прес.

Според Сирийския център за наблюдение на правата на човека в офанзивата са участвали и няколко подкрепяни от Турция бунтовнически групировки, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Турският външен министър Хакан Фидан обаче заяви, че Анкара не участва в конфликта в сирийската провинция Алепо, но предприема мерки за сигурност, включително срещу рисковете от нова миграционна вълна от Сирия. Освен това той изтъкна, че Турция "никога няма да допусне терористичната структура в Сирия да се превърне в държава", отбелязва ТАСС.

Дарин Халифа, изследовател в мозъчния тръст "Международна кризисна група", заяви, цитирана от АФП, че бунтовниците са подготвяли настъплението срещу Алепо от месеци. Според Халифа офанзивата е замислена като "защитен ход срещу ескалацията на режима", понеже в последно време правителството на Асад и Русия са започнали да нанасят по-силни удари срещу бунтовническите групировки в района.

Ръководителят на самопровъзгласилото се "правителство" в Идлиб Мохамед Башир в четвъртък заяви на пресконференция, че режимът на Асад е "започнал да бомбардира цивилни райони, което е довело до бягството на десетки хиляди цивилни". Службата на ООН по хуманитарните въпроси съобщи, че "повече от 14 000 души, почти половината от които деца, са били разселени" в резултат на бомбардировките.

"Хаят Тахрир аш Шам" техните съюзници обаче "действат с оглед и на по-широката регионална и геостратегическа промяна", смята Халифа.

Бунтовниците, които имат съвместен оперативен център, започнаха нападението си в същия ден, в който в съседен Ливан влезе в сила примирието между "Хизбула" и Израел. Ливанската шиитска групировка години наред се сражава на страната на Башар Асад.

Според Ник Херас, анализатор от базирания във Вашингтон Институт за стратегии и политики "Нови линии" (New Lines Institute for Strategy and Policy), антиправителствените сили са "в по-добра позиция да превземат и завземат села от подкрепяните от Русия сирийски правителствени сили, докато Иран е фокусиран върху Ливан", посочва в. "Таймс ъв Израел".

Реакции на съюзниците на Башар Асад

Иранският външен министър Абас Арагчи обеща "постоянна подкрепа за правителството, народа и армията на Сирия" в телефонен разговор със сирийския си колега Басам Сабаг, предаде в. "Таймс ъф Израел", като се позовава на изявление на иранското външно министерство. Арагчи обвини САЩ и Израел, че стоят зад настъплението на бунтовниците, допълва Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в четвъртък заяви, че Москва смята нападението на бунтовниците за нарушение на суверенитета на Сирия и иска властите да действат бързо, за да си върнат контрола върху Алепо.

В нощта на петък срещу събота Русия нанесе въздушни удари в някои части на Алепо за първи път от 2016 г. насам, предаде Би Би Си.

Емил Хокайем от Международния институт за стратегически изследвания заяви, че режимът на Асад "все още разполага с жива сила, въздушна мощ и външна подкрепа". "Но загубата на Алепо е зрелищно поражение, което ще разклати увереността на лоялните на режима сили", каза Хокайем, цитиран от в. "Файненшъл таймс”.