Руските атаки с дронове правят Южна Украйна необитаема

Постоянните руски удари с дронове срещу цивилни правят контролираните от Украйна райони по поречието на река Днепър в южната част на страната все по-необитаеми, предаде ДПА, като се позова на доклад на независими следователи в областта на човешките права към ООН.
"Местните власти съобщават за рязко намаляване на населението в резултат на атаките с дронове, както и че някои райони са почти изцяло изоставени", пише в доклада.
Тези, които са останали там, са предимно възрастни и бедни хора, сочи документът, изготвен от Независимата международна комисия по въпросите за Украйна.
Експертите от ООН казват, че руските атаки в района на река Днепър, която очертава 300-километровата фронтова линия в южната част на Украйна, са "системни" и целят да всяват ужас сред цивилните.
На прицел се взимат също пожарникари и линейки и домовете на хората се подпалват умишлено, а усилията по гасене на пожарите се възпрепятстват.
Спирането на електро-, газо- и водоснабдяването е направило много населени места необитаеми, установява докладът.
Според него цивилните често са "преследвани" от руски дронове на "големи разстояния" в Херсонска област. Докладът описва поредица от подобни атаки срещу обикновени украинци, които според документа представляват военни престъпления.
Повече от 200 очевидци са потърсени за мнения при изготвянето на доклада. Авторите отбелязват, че Москва им отказва достъп до контролираните от Русия територии въпреки многобройните молби за това.
