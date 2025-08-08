Руските дронове вероятно вече успяват да поразяват цели в близкия тил на украинската армия зад фронтовата линия, отчита на своя сайт Институтът за изследване на войната.
В анализ по темата базираният във Вашингтон мозъчен тръст пише, че използването на комбинирани тактики за атака с безпилотни летателни апарати и адаптации осигурява на руските въоръжени сили важни предимства на бойното поле в Украйна и улеснява руското настъпление към ключови украински градове. В резултат руските дронове по всяка вероятност успяват да преминат над бойното поле. Това дава възможност да бъдат поразявани цели в близкия тил зад фронтовата линия, за да бъде повлияно на операциите на бойното поле в краткосрочен план, отбелязват американските анализатори.
Близо три години и половина след началото на войната, нито Украйна, нито Русия бяха успели досега да пресичат фронтовата линия с пилотирани самолети или безпилотни летателни апарати поради гъстотата и сложността на противниковата противовъздушна отбрана и средствата за радиоелектронна борба. Руските въоръжени сили обаче вече успяват да постигнат частично това в подкрепа на своите офанзиви, обобщава тезата си Институтът за изследване на войната.
Дроновете играят ключова роля във войната, като украински войници, цитирани от Би Би Си, говорят за своеобразна "зона на смъртта", която се разпростира на няколко километра от двете страни на фронтовата линия.
Русия и Украйна са в своеобразна надпревара за разработване и усъвършенстване на безпилотни летателни апарати.
