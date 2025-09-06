Руските отбранителни компании получават чували кеш вместо банкови плащания заради санкциите

Руският военно-промишлен комплекс продължава да получава чужда валута за продажбата на оръжия в чужбина, но заради международните санкции вместо банкови плащания "Рособоронекспорт" получава чували с кеш, съобщава The MoscowTimes.
Митнически данни, анализирани от Nordsint, показват, че от 2022 г. руските военни са получили тонове банкноти от купувачите на оръжие, а парите се доставят от министерствата на отбраната на страните купувачи.
В списъка е и турската Агенция за отбранителна промишленост, която е изпратила на "Рособоронекспорт" партия банкноти с тегло 23,4 кг на стойност 5 млн., без да се посочва номинала на банкнотите и валутата, а стойността може да е изпратена в банкноти по 200 и 500 евро.
Друг доставчик на кеш е Мианмар. "Рособоронекспорт" и "Обединената авиосторителна корпорация" са изпращали резервни части за самолети и техническа документация на Управлението за отбранителни покупки на Мианмар, за което са получавали доставки на кеш валута. През октомври 2023 г. "Рособорнекспорт" получава колет с тегло 492,5 кг. В описанието се казва, че това е "законно платежно средство за 50 млн."
Пратка на пари в брой има и от отбранителното ведомство на Туркменистан. Авиоремонтното предприятие "Мотор", специализирано в ремонта на установки за вертолетите Ми-8 и Ми-24, е получило 10 кг налични евро и неголяма сума монети.
Руанда пък е африканският партньор, който се разплаща с банкноти. Според Телеграм канала "Вьорстка" през януари 2024 г. "Рособоронекспорт" е получил от министерството на отбраната на африканската страна $29,1 млн. в банкноти от $100. А данните показват за други сходни операции.
