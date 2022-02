Руските войски са пред Киев, "нова желязна завеса разделя Русия от цивилизования свят"

22.30

Руски самолет се разби в близост до Украйна

Руски транспортен самолет Ан-26, превозващ военна техника, се разби в южната руска Воронежка област близо до Украйна, при което загинаха всички членове на екипажа, съобщи руското министерство на отбраната в четвъртък. Властите отказаха да уточнят колко души са загинали при инцидента.

22.20

Русия контролира небето над Украйна

Русия е "елиминирала" противовъздушната отбрана на Украйна и сега контролира небето над страната, докато продължава инвазията си, каза висш служител на западно разузнаване в четвъртък, цитиран от АФП.

"По същество руснаците сега имат пълен въздушен контрол над Украйна“, каза служителят, пожелал анонимност.

22.10

57 убити и 169 ранени, след като Русия започна инвазия в Украйна

Украинският министър на здравеопазването Виктор Ляшко съобщи, че 57 души са убити и 169 души са били ранени днес, след както Русия започна пълномащабна инвазия на Украйна, предаде Ройтерс.

Отделно министерството на отбраната на страната каза, че продължават тежките бомбардировки в източната част на Донецкия район.

Няколко хиляди украинци са преминали в съседните страни, основно в Молдова и Румъния, докато според оценките около 100 000 са избягали от домовете си в самата Украйна след руската инвазия, съобщава Върховният комисариат на ООН за бежанците. Цифрите са на база данни от националните власти и от персонала на комисариата и партньорски агенции.

20.30

Русия официално потвърди, че нейни сухопътни сили са в Украйна

Русия потвърди за пръв път, че нейни сухопътни сили са влезли в Украйна. Те са навлезли от Крим, се казва в изявление на говорител на руското министерство на отбраната, цитирано от Асошиейтед прес. Досега Москва съобщаваше само за въздушни и ракетни удари срещу украински военновъздушни бази, като заяви, че нейни сили са унищожили 83 военни обекта. Сега говорителят на руското министерство на отбраната ген.-майор Игор Конашенков потвърди навлизането на сухопътни сили. Според него те са се насочили към град Херсон.

Херсон контролира резервоара, който доставяше по-голямата част от питейната вода в Крим до 2017 г., когато Киев спря доставките заради извършената през 2014 г. анексия на полуострова от страна на Москва, припомня АП.

Говорителят уточни, че действията на руските войски са позволили да се поднови снабдяването на Крим с питейна вода.

Руските сили изпълниха успешно всички поставени цели през първия ден от инвазията в Украйна, добави Конашенков, цитиран от Франс прес.

Според украинските власти обстрелът и сблъсъците са причинили смъртта на десетки.

20.20

Русия е поела контрола върху ядрената централа "Черноби"

Русия пое контрола върху ядрената централа "Чернобил", където през 1986 г. беше най-тежкият инцидент в историята на ядрената енергетика, предадоха световните агенции, като се позоваха на украинското президентство.

"След ожесточени сражения, ние изгубихме контрола върху обекта Чернобил", заяви Михайло Подоляк, съветник на украинското президентство. Киев по-рано днес съобщи, че се водят сражения близо до депо за ядрени отпадъци на обекта.

"Невъзможно е да се каже сега дали ядрената централа "Чернобил" е безопасна след една напълно безсмислена атака от страна на руснаците", заяви той. "Това е една от най-сериозните заплахи в Европа днес", допълни Подоляк

19.40

Путин: Бяхме принудени да започнем операцията в Украйна

Специалната военна операция в Донбас е мярка, която бяхме принудени да предприемем, заяви руският президент Владимир Путин, според когото Москва просто не е получила друга възможност, съобщи Франс прес.

Той направи това изявление на среща с представители на деловите кръгове. “Просто не ни оставиха възможност да постъпим другояче”, заяви руският президент.

Русия е била изложена на такива рискове в сферата на сигурността, че просто не е било възможно да се реагира с други средства, поясни Путин. Той изрази удивление от това, че други държави не са отстъпили нито на милиметър от позициите си в преговорите с Русия за сигурността в Европа.

“Честно казано, даже съм удивен. Нито на милиметър не отстъпиха, по нито един въпрос”, отбеляза руският президент. “Създадените заплахи за сигурността бяха такива, че нямаше как да реагираме по друг начин”, добави Путин. “Те можеха да ни изложат на такива рискове, че нямаше да е ясно как да оцелее страната”, подчерта той, цитиран от АФП.

Путин увери, че не иска да засегне икономическата система и не иска да бъде изключен от нея.. “Русия продължава да участва в световната икономика”, добави той, като подчерта, че Москва “не смята да посяга на системата, от която тя самата е част”. Путин добави, че Русия е подготвена за приемането на нови санкции срещу икономиката ѝ и призова бизнес средите да проявят солидарност с правителството.

19.30

Зеленски потвърди, че руснаците са превзели военно летище до Киев

Руснаците превзеха военно летище, разположено на около 40 километра от Киев, призна украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес. Той обеща, че украинските сили ще си върнат отново този обект.

Според Зеленски летището е било превзето от руските сили, но дебаркирането на руски парашутисти в Гостомел, където се намира летището, "е било блокирано" и украинските сили "са получили разпореждане да ги унищожат".

Той заяви, че много руски военни самолети и бронирана техника са били унищожени при изпълнение на разпореждането, но не посочи конкретна бройка, предаде Асошиейтед прес. Той заяви също така, че неуточнен брой руски военни са били взети в плен.

Зеленски добави, че в Харков се развива трудна ситуация. Градът е на над 20 километра от границата на Украйна с Русия.

"Ако не ни помогнете сега, ако не предоставите силна подкрепа на Украйна, утре войната ще почука и на вашата врата", заяви Зеленски. "Не Украйна избра този път на войната, но Украйна предлага връщане на пътя на мира", подчерта Зеленски във видеообръщение.

Държавният глава каза, че сега Украйна слуша звука на спускането на нова желязна завеса. "Това, което ние чухме днес, не са само взривовете на ракети, тътенът на сраженията и бученето на самолетите. Това е звукът на нова желязна завеса, която се спуска и разделя Русия от цивилизования свят", смята Зеленски. "Наш национален дълг е да се уверим, че тази завеса няма да се спусне и над нашата земя", допълни той.

18.40

Руските войски контролират летище "Антонов"

Летище "Антонов" ("Гостомел"), намиращо се до украинската столица Киев, е преминало под контрола на руската армия, съобщи украинското вътрешно министерство. По-рано Си Ен Ен показа кадри, на които се вижда военни в руски униформи на територията на летището и обяви, че те го контролират изцяло.

Силите за бързо реагиране на украинската Национална гвардия са контраатакували, като свалили три хеликоптера от общо 34. В същото време са атакували руска щурмова авиация, изтребители и хеликоптери, се казва в съобщението.

Украинските военни е трябвало да нанесат артилерийски удар, за да отблъснат вражеския десант, но явно не са успели. Данните за жертвите тепърва се уточняват.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

17.40

Руските въоръжени сили извели от строя 74 наземни военни обекта на Украйна

Общо 74 наземни обекта от украинската военна инфраструктура бяха изведени от строя в резултат на удари на руските въоръжени сили, съобщи говорителят на министерството на отбраната на Русия ген.-майор Игор Конашенков, цитиран от ТАСС.

Сред изведените от строя обекти се включват “11 летища на военновъздушните сили, три командни пункта, пункт за базиране на Военноморските сили на Украйна, както 18 радиолокационни станции на зенитно-ракетните комплекси на противовъздушната отбрана С-300 и Бук-М1”, заяви Конашенков. Освен това е бил свален боен хеликоптер и четири бойни безпилотни летателни апарата “Байрактар ТБ-2”.

Въоръжените сили на Русия не нанасят удари по украински градове, нито по социални обекти във военните гарнизони, добави говорителят. Това включвало “жилищата на офицерския състав, жилищни домове и казарми, за да се избегнат загуби сред украинските военнослужещи и членове на семействата им”.

17.20

В Киев е обявена въздушна тревога

В Киев е обявена въздушна тревога и гражданите са призовани временно да отидат в убежищата, съобщи Укринформ, като се позова на съобщение на столичната администрация в "Телеграм".

"Внимание! В Киев е обявена въздушна тревога! Молим всички временно да се отправят към укритията на гражданската отбрана", се казва в съобщението. Посочва се, че четири станции от червената линия на градското метро, където временно не се движат влакове, са предназначени за укрития за киевчани при нужда. Уточнява се, че станциите са "Берестейска", "Нивки", "Святошин" и "Житомирска". По време на тревога всички метростанции ще бъдат достъпни за гражданите на града денонощно.

Ройтерс допълни, че в Киев с население 2,8 милиона души, днес пробно бяха задействани сирените за въздушна тревога. Президентът на Русия заповяда атака в сепаратистките региони в Донбас, но боеве вече се водят и край Киев, в частност за едно военно летище, отбеляза агенцията.

17.10

Сн. БТА

Боеве в района на чернобилската АЕЦ

Съветникът на министъра на вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко съобщи във Фейсбук, че руски сили са влезли от територията на Беларус в зоната на чернобилската АЕЦ. По негова информация украинските войници, които охраняват хранилищата за ядрени отпадъци, водят сражение с руснаците.

Ако артилерията удари и засегне хранилищата, радиоактивният ядрен прах може да се разпространи над територията на Украйна, Беларус и страните от ЕС, предупреждава той.

16.30

Украинският президент сравни Русия с нацистка Германия

Украинският президент Володимир Зеленски сравни днес инвазията на Русия в Украйна с действията на "нацистка Германия" по време на Втората световна война, предаде Франс прес.

"Русия нападна Украйна по подъл и самоубийствен начин, както направи нацистка Германия по време на Втората световна война“, каза Зеленски по време на брифинг, предаван във Фейсбук.

Той също така призова руснаците да "излязат" по улиците, за да "протестират срещу тази война".

Освен това Зеленски призова украинците да се присъединят към отрядите за териториална отбрана.

"Тези, които имат боен опит и са способни да се присъединят към отбраната на Украйна, трябва да се явят в наборните центрове на министерството на вътрешните работи“, допълни той.

16.25

Киев призова партньорите си да скъсат дипломатическите си отношения с Москва

Министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба призова днес международните партньори на страната да последват примера ѝ и да прекратят дипломатическите си отношения с Русия, предаде Укринформ, националната украинска информационна агенция.

"Украйна скъса дипломатическите си отношения с Руската федерация. Призовавам всички партньори да сторят същото. Покажете с тази конкретна стъпка, че ще сте заедно с Украйна и категорично отхвърляте този най-дързък акт на въоръжена агресия в Европа следа Втората световна война", написа той в "Туитър".

Сн. БТА

16.20

Русия иска да завземе част от територията на Украйна и да дестабилизира властта

Ръководството на Русия иска да завземе част от територията на Украйна и да дестабилизира властта, заяви днес съветник в канцеларията на украинския президент, цитиран от Укринформ, националната информационна агенция на Украйна

По думите на съветника Михайло Подоляк руснаците имат две главни тактически цели. "Първата е да превземат част от територията на изток, малко по на север от Суми и Харков, а също малко по на юг. Да нанесат максимално мощен удар по ръководството на страната и така да предизвикат безредици и невъзможност за управление на страната", казва той.

Според него мобилизацията и военното положение са необходими. Военният кабинет заседава непрекъснато, а президентът Володимир Зеленски преговаря със световните лидери, каза още Подоляк.

15.40

Украински военен самолет с 14 души се разби близо до Киев

Украински военен самолет с 14 души на борда се разби близо до Киев, съобщиха държавната служба за извънредните ситуации, цитирана от Франс прес.

Самолетът е паднал близо до село Трипиля, на около 50 км южно от украинската столица, посочи службата.

15.30

Осемнадесет загинали в Одеска област при руски въздушен удар

Осемнадесет души са загинали в резултат на руски въздушен удар, нанесен тази сутрин по военна част в Одеска област, съобщи агенция Укринформ.

По данни на украинското държавно управление по извънредните ситуации изпод отломките са извадени шестима души, които са откарани в болница. Един от тях впоследствие е починал.

Сред загиналите има осем мъже и десет жени. Спасителните работи продължават, допълва украинската информационна агенция.

15.20

Русия отказва да води преговори

"Безусловно Руската федерация сега не е склонна към никакви преговори и няма да склони на подобни. Те са взели съдбоносно решение и ще се опитат мълниеносно да доразиграят нещата във връзка с това решение, докато не ги принудят да понесат някакава отговорност и да седнат на масата на преговорите. Те ще се опитат през това време да ни нанесат максимални вреди и да постигнат някакви свои цели", каза Михаил Подоляк, съветник на ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от агенция УНИАН.

"Що се касае до нашите военни, то боевете вървят практически по целия периметър на нашите граници", каза на пресконференция Подоляк. Той отбеляза, че макар руската армия да настъпва, ситуацията остава под контрол.

"Трябва само да предупредя, че може да има някакви ексцесии, както става с обстрелите на градове (руската армия нанася въздушни и ракетни удари, а също изпраща самолети и хеликоптери), преди всичко срещу летища, военна инфраструктура и други. Тези ексцесии със сигурност ще продължат през днешния ден", допълни Подоляк.

Firefighters in Ukraine battle a blaze and thick smoke pouring out from a structure in Chuhuiv, Ukraine, after the building was reportedly shelled. https://t.co/MGlV7y7KSb pic.twitter.com/SWPf6NmcWP — ABC News (@ABC) February 24, 2022

15.00

Песков: Операцията в Украйна ще продължи колкото е необходимо

Кремъл заяви днес, че военната операция срещу Украйна ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, в зависимост от нейните "резултати" и нейната "целесъобразност", предаде Франс прес.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков каза също пред журналисти, че Москва има за цел да наложи "неутрален статут" на Украйна, нейната демилитаризация и елиминирането на "нацистите", каквито според него има в страната. "Продължителността (на операцията) ще се определя от нейните резултати и нейната целесъобразност. Тя ще бъде определена от главнокомандващия" въоръжените сили, президента Владимир Путин, каза Песков. Той добави, че руснаците подкрепят военните действия на страната си.

Говорителят увери, че Москва не се опитва да извърши "окупация" на Украйна и че бъдещето остава "въпрос на избор на украинския народ".

"В идеалния случай Украйна трябва да бъде освободена и прочистена от нацистите", каза говорителят на Кремъл.

Говорителят на Кремъл обаче не отговори на въпроса дали Москва смята украинския президент Владимир Зеленски за "нацист".

Според него решението за нападение на Украйна е "продиктувано от загриженост за бъдещето" на Русия, която седмици наред настоява пред Запада да обещае, че Киев никога няма да се присъедини към НАТО.

Говорителят спомена като цел на операцията "неутрализацията на военния потенциал" на Украйна, която "наскоро беше силно укрепен, включително благодарение на дейността на чужди държави".

Песков увери също, че Москва е готова да обсъди своите искания с украинските лидери, ако те са "готови да говорят за това".

Все пак според него Кремъл е "очаквал", че на руските пазари ще имат "емоционална реакция" на офанзивата срещу Украйна. "За да бъде този емоционален период възможно най-кратък, бяха взети всички необходими мерки", каза той, макар че Московската фондова борса и рублата се сринаха днес.

Говорителят също така смята, че "страна като Русия" не може да се окаже изолирана на международната сцена, въпреки западните заплахи. "Разбира се, че може да имаме проблеми с редица държави. Но ние сме имали проблеми с тези държави преди", каза той.

Песков не уточни до какви граници е поставена задача да стигнат руските войски, подкрепящи двата отцепили се региона в Източна Украйна, предаде ТАСС. "Не мога да ви давам такава информация, поради военни, технологични и други съображения, свързани с тази операция. Все пак в този случай пръв и единствен първоизточник трябва да бъдат нашите военни, нашето министерство на отбраната", отбеляза говорителят на Кремъл.

Попитан дали операцията ще се ограничи до границите на т.нар. Донецка и Луганска народна република Песков каза: "На въпросите ви трябва да отговорят военните". Той пренасочи към военните също въпроса за това участва ли по някакъв начин в тази операция Беларус. "Същността на операцията не ни позволява да коментираме това", отбеляза говорителят.

14.25

Руски сили са проникнали в Киевска област откъм Беларус

Руски сили са проникнали в Киевска област откъм Беларус, за да осъществят нападение с ракети "Град" срещу военни обекти, съобщиха днес в комюнике украинските граничари, цитирани от Франс прес.

Журналист на АФП е видял няколко хеликоптера без опознавателни знаци да летят в група на малка височина над предградията на украинската столица Киев.

13.50

Украйна съобщава за убити руски военни и унищожени танкове

Украинските военни заявиха, че са унищожили четири руски танка на път в източната част на Украйна, близо до град Харков, и че са убили 50 войници от руските сили в Луганска област, предаде Ройтерс.

Също така властите в Киев информират, че силите им са свалили шести руски самолет, също в източната част на страната.

Русия отрича съобщенията, че нейни самолети или бронирана техника са били унищожени.

Службата за гранична охрана на Украйна заяви, че трима от нейните служители са били убити в южната част на Херсонска област и че още няколко души са ранени.

Момче е било убито в източната част в Харковска област, след като при обстрел е били ударена жилищна сграда.

Съветник в президентската канцелария на Украйна заяви, че повече от 40 украински войници са загинали, а десетки са ранени.

Също така Ройтерс съобщава, че два руски цивилни товарни кораба са станали мишена за украински ракети в Азовско море, при което е имало жертви. Агенцията не уточнява броя на загиналите или ранените.

Антон Геращенко, съветник на министъра на вътрешните работи на Украйна, публикува във Фейсбук снимка на руски военнопленници. По думите му единият от тях е момче на 19 години.

13.28

НАТО обяви повишена готовност за разгръщане на силите за бързо реагиране

НАТО реши днес да задейства отбранителните планове и това е стъпка за защита на съюзниците, която ще ни позволи да разгърнем сили, включително за бързо реагиране, там, където е необходимо. Това съобщи генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг след извънредно заседание на посланиците на страните от алианса.

Той уточни, че заседанието е било свикано по искане на няколко страни от НАТО, включително България. Столтенберг добави, че за утре е насрочено извънредно онлайн заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от пакта, както и на Финландия и Швеция, за да се обсъди как да продължат отношенията с Русия след нападението срещу Украйна.

Генералният секретар поясни, че днешното решение дава по-голяма гъвкавост на военното командване за разгръщане на силите при необходимост. Той допълни, че ще бъде допълнително подсилено присъствието по източния фланг.

В отговор на въпрос на пресконференция Столтенберг уточни, че НАТО няма и не възнамерява да изпраща сили в Украйна. По неговите думи днес не е обсъждано искането на Украйна за затваряне на Босфора за руски кораби.

13.15

Над 40 войници и около десет цивилни са убити в Украйна

Най-малко 40 войници и около десет цивилни са били убити в първите часове на руската инвазия в Украйна днес, съобщи съветник на украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.

"Знам, че над 40 украински войници са били убити, а няколко десетки - ранени, става въпрос и за около 10 убити цивилни в страната, заяви Олексий Арестович. Тези загуби, са причинени от въздушни и ракетни удари тази сутрин, уточни той.

Украйна беше поразена от втора вълна ракетни удари, каза на брифинг съветникът на Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Властите в Киев казват, че първата вълна, започнала малко след като руският президент Владимир Путин нареди военна операция тази сутрин, е поразила военни командни центрове и други сгради в няколко украински града.

13.10

Най-малко 18 загинали в Одеса при ракетно нападение

Най-малко 18 души са загинали в украинския град Одеса при ракетно нападение, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

13.08

НАТО призова Русия да прекрати агресията

Руското нападение срещу Украйна е напълно неоправдано и непредизвикано, и го осъждаме възможно най-решително, се посочва в изявление на пакта.

НАТО определя военните действия в Украйна като тежко нарушение на международното право и декларира: Винаги ще поддържаме пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на Украйна в рамките на нейните международно признати граници, включително на нейните териториални води, заявява алиансът.

Призоваваме Русия незабавно да прекрати военните си действия и да изтегли всички свои сили от и около Украйна, да спазва изцяло международното хуманитарно право и да позволи безопасен и безпрепятствен хуманитарен достъп и помощ за всички нуждаещи се. Решително осъждаме това, че Русия разшири признанието на отцепническите области в Източна Украйна. Това допълнително нарушава суверенитета и териториалната цялост на Украйна, и противоречи на споразуменията от Минск, подписани и от Русия. Съюзниците никога няма да приемат това незаконно признаване, се допълва в изявлението.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

НАТО призовава най-категорично Русия да прекрати насилието и агресията. Руските ръководители трябва да понесат пълна отговорност за последствията от своите действия. Русия ще плати много висока икономическа и политическа цена, се посочва в текста.

Действията на Русия представляват сериозна заплаха за евроатлантическата сигурност и ще имат геостратегически последици. НАТО ще продължи да предприема всички необходими мерки, за да гарантира сигурността и отбраната на всички съюзници.

Разгръщаме допълнителни отбранителни сухопътни, морски и въздушни сили в източната част на алианса. Повишихме готовността на нашите сили, за да реагират на всякакви непредвидени действия.

Свикахме днес консултации по член 4 от Вашингтонския договор. Решихме, в съответствие с нашето отбранително планиране за защита на всички съюзници, да предприемем допълнителни стъпки за повишено укрепване на възпирането и отбраната в целия пакт. Нашите мерки са предпазни, съразмерни и не целят задълбочаване на конфликта.

Нашият ангажимент към член 5 от Вашингтонския договор е непоклатим. Обединени сме, за да се защитаваме взаимно, завършва изявлението.

12.45

Ukraine's government released a video of helicopters flying over Kyiv.



Read the latest updates on Russia's invasion of Ukraine https://t.co/UeV0jYFEf5 pic.twitter.com/Bqp3hORYLr — Bloomberg (@business) February 24, 2022

Експлозия отекна в Киев

Експлозия отекна в украинската столица Киев около обед местно време (10 ч. по Гринуич), съобщи кореспондент на Ройтерс.

Това беше един от поредица взривове, която започна, след като Русия предприе военната си операция в Украйна.

Представител на украинското вътрешно министерство съобщи, че командните центрове на украинските военни в няколко града, включително Киев, са станали мишена на ракетни удари, отбелязва Ройтерс.

Черен дим се издига над сградата на украинското военно разузнаване в центъра на Киев, съобщи очевидец, цитиран от Ройтерс

12.20

В Киев някои хора трупат запаси, други се опитват да се изнесат

Хората в Киев днес стояха на дълги опашки, опитвайки се да се снабдят с хранителни продукти, след като руските сили нахлуха в Украйна и огромно задръстване блокира главния път в западната част на столицата, докато други се опитваха да избягат, съобщи Ройтерс.

Киев не беше нападнат, но се забелязваха признаци на нервност, тъй като самолети прелитаха над главите на хората, чуваха се експлозии и рано сутринта прозвуча сирена за извънредни ситуации.

Дори след седмици на предупреждения от страна на украински и западни политици, че руската атака е неизбежна, някои хора бяха сварени неподготвени в града с население от около три милиона души.

"Не очаквах това. До тази сутрин вярвах , че нищо няма да се случи", казва Никита, 34-годишен специалист по маркетинг, който чакаше на дълга опашка в супермаркет с бутилки вода, натрупани в пазарската му количка.

"Събудиха ме. Аз съм възрастен здрав мъж. Събрах си нещата, купих храна и ще остана у дома със семейството си".

Други супермаркети и магазини за хранителни стоки също бяха пълни с купувачи, които се готвят да останат в Киев, а кредитните и дебитните карти все още работят.

Други жители бяха решени да заминат и да намерят, както те смятат, относителна безопасност в Западна Украйна.

Преди обяд беше спряно движението по четирилентовия път към западния град Лвов. Автомобилите се простираха назад на десетки километри, съобщиха очевидци пред Ройтерс.

"Отивам си, защото започна война, Путин ни нападна", каза Оксана, шофьорка на една от колите, която беше заседнала в задръстването с тригодишната си дъщеря на задната седалка.

"Страхуваме се от бомбардировки."

Тя каза, че непосредствената ѝ цел е просто да се измъкне от Киев. Добави, че след като това ѝ се удаде, ще реши къде да отиде.

12.15

Киев: Започна пълномащабна война в Европа

Днес започна пълномащабна война в Европа. Това заяви Михайло Подоляк, съветник на шефа на президентския офис в Киев, предаде агенция УНИАН.

"Русия атакува не просто Украйна, но и всички правила за нормален живот в днешния свят. Какво ще остане от системата за сигурност на континента? Нула", констатира той.

Подоляк обясни, че днешната атака на руски войски е започнала с ракетни удари срещу украински градове - по инфраструктурни обекти, военни обекти и войскови щабове.

"Има съобщения за загинали и ранени по време на тези удари. Откъм север, изток и юг руските сили минаха в настъпление срещу Украйна. Танкове, самолети, диверсионни групи на Русия. Нашата армия отбива атаките, противникът понася съществени загуби", добави съветникът.

Въоръжените сили на Русия не нанасят артилерийски или въздушни удари по градове в Украйна; военната инфраструктура на страната се поразява с високоточни оръжия, заяви по-рано министерството на отбраната в Москва.

Подоляк увери, че обществената система и държавните институции в Украйна работят.

"Основното сега е максимално да се концентрираме върху отбраната на страната и запазването на нормалния живот за хората. Украйна обаче има нужда от повече подкрепа от света и то много конкретна - военно-техническа, финансова, твърди санкции срещу Русия. Западът трябва да действа още днес. Президентът Зеленски постоянно поддържа връзка с лидерите на държавите партньори", заяви Подоляк.

12.00

Украйна скъса дипломатическите си отношения с Русия

Украйна скъса дипломатическите си отношения с Русия, съобщи на брифинг президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от агенция УНИАН.

Това решение лишава и двете страни от възможността за двустранна комуникация на дипломатическо равнище. Украинските и руските дипломати спират дейността си. Дипломатическите отношения между Украйна и Русия ще се развиват чрез посредничеството на трети страни, пояснява агенцията.

11.30

Украйна минава в режим на тотална отбрана

Украйна минава в режим на тотална отбрана. Всички, които са готови и умеят да държат оръжие, могат веднага да застанат в редиците на териториалната отбрана към въоръжените сили на страната в своя регион, заяви украинският министър на отбраната Олексий Резников, цитиран от Ройтерс.

За да получат оръжие, желаещите трябва да се обърнат директно към бригадите и батальоните на силите за териториална отбрана в съответния регион. Необходимо е да представят само паспорт, посочи министърът.

11.20

Зеленски заповяда на армията да нанася максимални загуби на руските войски

Върховният главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, президентът Володимир Зеленски, заповяда на въоръжените сили да нанесат максимални загуби на нашествениците.

Това гласи съобщение на страницата на сухопътните войски на Украйна, предаде агенция УНИАН.

"Днес, 24 февруари, в 5 ч. въоръжените сили на Руската федерация започнаха интензивен обстрел по нашите части в източната част на страната, като нанесоха ракетни и бомбени удари по летищата в Бориспол, Озерное, Кулбакин, Чугуев, Краматорск, Чернобаевка, както и по военни обекти на въоръжените сили на Украйна", се казва в съобщението.

В същото време, допълва армията, агресорът е започнал да обстрелва украинска територия и населени места по държавната граница и по границата на Крим.

УНИАН посочва, "че украинската армия упражнява правото си на самозащита съгласно член 51 от Устава на ООН и "дава достоен отговор на опитите на врага да наруши границата".

"Ситуацията е под контрол. Руските войски дават жертви", се казва в съобщението.

Съобщава се, че в зоната на операцията на обединените сили са свалени пет самолета на руските въздушно-космически сили и два хеликоптера, поразени са два танка и са унищожени няколко камиона на руската армия.

В информацията на украинската армия се отбелязва, че от украинска страна няма загуби.

11.00

Седем украински войници са загинали при въздушните удари

Седем украински войници са загинали при въздушните удари през първите няколко часа от руската инвазия в Украйна, съобщи вътрешното министерство в Киев, цитирано от ДПА.

Отделно от това се съобщава за 15 ранени войници и 19 в неизвестност. Мост над река Ингулец е разрушен.

Междувременно руски танкове са преминали на украинска територия в Луганска област, по данни на украинската служба за гранична охрана.

Танковете са забелязани в района на общините Красна Таливка, Милове и Хородишче.

Украйна съобщи, че Русия придвижва военна техника към страната от анексирания Крим и че обстрелва украинската територия чак до западната Лвовска област, предаде Ройтерс. Кадри от охранителни камери показват навлизане на руска военна техника в Украйна откъм Крим, съобщи Асошиейтед прес.

Украйна е подложена на неспирни кибератаки, заяви украински официален представител, цитиран от Ройтерс. Друг каза, че един човек загинал и още един е ранен при обстрел в Киевска област. Украинските власти съобщиха и за загинал при обстрел в центъра на град Уман.

10.05

Руски сухопътни части са нахлули в Украйна

Руски сухопътни сили влязоха тази сутрин в Украйна от териториите на Русия и Беларус, заяви украинската гранична охрана и съобщи за първи загинал неин служител от началото на руското нашествие, предаде Франс прес.

"Руски военни автомобили, в това число бронирани, пресякоха незаконно границата в Черниговска, Сумска, Луганска и Харковска област", се казва в комюнике на службата.

09.53

Зеленски: Путин иска да унищожи Украйна, но украинските военни му дават достоен отпор

Владимир Путин иска да унищожи Украйна, но украинските военни му дават достоен отпор. Това заяви във видеообръщение чрез Фейсбук държавният глава на Украйна Володимир Зеленски, предаде агенция УНИАН.

Зеленски подчерта, че Украйна е обект на "атаки не само с бомби, но и с фейкове".

"Важно е да се получава истината от официални източници. Днес Русия започна нахлуване в Украйна. Путин започна война с Украйна, с целия демократичен свят. Той иска да унищожи моята държава. Той иска да унищожи нашата държава и всичко, което сме градили и заради което живеем", изтъкна Зеленски.

Украинският лидер се обърна към всички свои сънародници и на първо място към украинските военни, които "вече понесоха първия удар на врага и дават достоен отпор".

"Знаем цялата сила на Въоръжените сили на Украйна. Вие сте мъжествени. Вие сте несъкрушими. Вие сте украинци", каза Зеленски.

Той призова всички украинци да не се поддават на паника и да правят всичко, за да подкрепят армията на страната.

"Обръщам се към всички украинци, които в момента са в чужбина. Имаме нужда и от вашата подкрепа. Вие сте мощна сила. Вие сте сплотена сила и сте го доказвали неведнъж. Сега имаме голяма нужда от вас", добави Зеленски.

09.40

Руската армия твърди, че е извадила от строя ПВО на Украйна

Руската армия е извадила от строя противовъздушната отбрана на Украйна и е обезвредила инфраструктурата на украинските военновъздушни сили, съобщи агенция Интерфакс, цитирайки руското министерство на отбраната.

"С високоточни средства за поразяване се извеждат от строя военната структура, обекти на ПВО, военни летища, авиацията на въоръжените сили на Украйна", заявили в министерството.

09.10

Президентът на Украйна иска световна коалиция срещу Путин

Светът трябва да състави коалиция срещу Путин, която да принуди Русия да спазва мира, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

"В момента ние изграждаме антипутинска коалиция", заяви Зеленски след телефонни разговори с лидерите на САЩ, Обединеното кралство и Германия.

"Светът трябва да застави Русия да спазва мира", добави той.

В обръщение към лидерите на САЩ, Германия, Великобритания, Полша и ЕС украинският държавен глава призова да бъде спрян незабавно Путин.

"Призовавам незабавно да спрем Путин, войната срещу Украйна и света. Създаваме антипутинска коалиция. Незабавни санкции, отбрана и финансова подкрепа за Украйна. Затваряне на въздушното пространство. Светът трябва да принуди Русия да постигне мир", заяви Зеленски, цитиран от УНИАН.

09.00

Украйна съобщи за 7 загинали след първите удари

Най-малко 7 са загинали и 9 са ранени след руския обстрел в Източна Украйна, съобщи Антон Геращенко, съветник на министъра на вътрешните работи на Украйна. Той се позова на официална информация от Националната полиция.

"В област Одеса шестима души са загинали, 7 са ранени, а 19 са безследно изчезнали. В Мариупол има един загинал и двама ранени", допълни Геращенко.

По думите му, при авиоудар в град Бровари са унищожени третият и четвъртият етаж на 4-етажен блок. По предварителна информация има една жертва и шестима пострадали.

В Днепропетровска област са нанесени три удара по складове на 17-та танкова бригада и е унищожен мостът над река Ингулец.

Съветникът на украинския вътрешен министър не уточнява дали става въпрос за цивилни жертви или за военни.

Антон Геращенко публикува в канала си в "Телеграм" и видео от квартал в град Харков, където ракета "Смерч" е ударила третия и четвъртия етаж на 4-етажна сграда. Данните дали има убити и ранени при този удар се уточняват, допълва съветникът.

08.50

Русия спря търговското корабоплаване в Азовско море

Русия ограничи движението на търговски кораби в Азовско море до второ нареждане, съобщиха за Ройтерс два източника от сектора на търговията със зърно.

Руската държавна агенция по морско и речно корабоплаване не е отговорила на запитванията на Ройтерс за коментар по въпроса.

Пристанищата по Черно море продължават да работят в нормален режим, съобщи за Ройтерс източник от руското министерство на транспорта.

08.30

Въведено е военно положение на цялата територия на Украйна

Президентът на Украйна Валадимир Зеленски заяви в обръщение към гражданите, качено във Фейсбук, че е въвел военно положение в цялата страна, съобщи Укринформ.

"Днес президентът (на Русия Владимир) Путин обяви провеждането на специална военна операция в Донбас. Русия нанесе удари по нашата военна инфраструктура и по наши граничари, гранични отряди. В много градове в Украйна се чуха експлозии. Въвеждаме военно положение на цялата територия на нашата държава. Преди минута разговарях с президента (на САЩ Джо) Байдън. САЩ вече са започнали да сплотяват международната подкрепа. Днес от вас, от всички вас се иска покой, по възможност си останете вкъщи. Ние работим, армията работи, работи целият сектор за сигурност в Украйна. Ще поддържаме постоянно връзка с вас - аз, Съветът за национална сигурност и отбрана, Кабинетът на министрите на Украйна", заяви държавният глава.