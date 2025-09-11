Руският завод АвтоВАЗ забрани ползването на WhatsApp, за да не им откраднат САЩ технологиите

Ръководството на руския концерн АвтоВАЗ забрани на 37 000 свои служители да обсъждат „иновативните разработки“ на компанията в месинджъри и им нареди да изтрият американското приложение WhatsApp, което принадлежи на компанията Meta на Марк Зукърбърг. Според телеграм канала Mash, в АвтоВАЗ като ключова заплаха, свързана с приложението, разглеждат чуждестранните шпиони, които четат кореспонденцията в WhatsApp и искат да откраднат ноу-хауто на местната автомобилна индустрия, пише The Moscow Times.

Няма конкретно споменаване на заплашените с кражба иновации. А и АвтоВАЗ засега не се справя добре със съвременните технологии. През април 2025 г. стана известно, че е успял да продаде само един електрически автомобил Lada e-Largus от стартирането на производството му през септември 2024 г. Моделът се предлага само по поръчка, но няма търсене за него, освен всичко друго и поради неконкурентната му цена от над 3 милиона рубли (с отстъпка по държавна програма).

Негативният опит обаче не спира компанията и тя обещава да направи безпилотен аналог на Tesla с марката Lada. АвтоВАЗ планира да започне производството на електрически автомобили без шофьор преди 2030 г.

Междувременно компанията се опитва да реши проблемите си с по-простите технологии. По-рано тази седмица тя съобщи за проблеми с 8,9 хиляди автомобила Lada Legend, продадени от 31 октомври 2021 г. до 2 май 2024 г. Те не са имали контролен блок за системата на въздушните възглавници.

Поради санкциите срещу Русия автомобилите на АвтоВАЗ през последните години наполовина се сглобяват с китайски и турски части. Централният изследователски институт по автомобили и автомобилни двигатели (НАМИ), подчинен на Министерството на промишлеността и търговията, който контролира АвтоВАЗ, съобщи, че най-добър процент на локализация има моделът Lada Granta, който се състои от 45,7% местни компоненти.