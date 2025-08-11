Руското разузнаване задържа топ мениджър в Дубай за шпионаж

Руското разузнаване задържа бившия изпълнителен директор на руската държавна лизингова компания VEB-Leasing Вячеслав Соловьов в Дубай по обвинение в шпионаж, съобщи The Insider.
Операцията е проведена на 5 август в най-големия търговски център на града - Dubai Mall.
Арестът е бил ръководен лично от генерал Александър Филатов, началник на дирекция "Вътрешна сигурност" на Службата на руското външно разузнаване.
Веднага след задържането му Соловьов е отведен в руското посолство в Дубай, а на следващия ден е изпратен в Москва. Според изданието, той е обвинен в шпионаж, за което се предвижда затвор от 10 до 20 години, и в измама в особено големи размери.
Руските разузнавателни служби са знаели за местонахождението на бившия топ мениджър още преди година. Властите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) обаче обикновено отказват да екстрадират заподозрени, избягали в чужбина. През цялото това време, както пише The Insider, са се водили преговори, в резултат на които е арестуван Соловьов.
Разследването срещу него започва още през 2018 г. Според обвинението Соловьов и други висши ръководители на държавната компания VEB-Leasing са подписвали договори при непазарни условия с дружества, свързани помежду си. Те са завишавали цените на транспортно оборудване и са прехвърляли средства към офшорни сметки.
Одит, извършен след като Соловьов напуска Русия, установява загуби в размер на 14 млрд. рубли (около 176 - 230 млн. долара по тогавашен курс).
Соловьов ръководи VEB-Leasing, което е дъщерно дружество на Руската държавна банка за развитие, в периода от 2008 до 2016 г. През март 2016 г. внезапно спира да се явява на работа, а по-късно казва на колеги, че е заминал за лечение в Швейцария. Оттогава не се е връщал в Русия.
Генерал Александър Филатов, който е участвал в операцията в Дубай, е известен с това, че командва елитното подразделение на руското външно разузнаване "Заслон". То отговаря за защитата на висши руски представители по време на визити в чужбина и за охраната на ключови дипломатически мисии.
Филатов е завършил Академията на ФСБ, служил е в дирекция "Вътрешна сигурност" на руските служби. Известно време е бил смятан за кандидат за висш пост в службата, преди да бъде прехвърлен във външното разузнаване. Според източници той е част от вътрешния кръг на директора на "Роснефт" Игор Сечин и е сред най-потайните високопоставени служители, досега в общественото пространство дори няма публикувани негови снимки.
Сега - като Олег Пенковски ...
Нашето момче нали и той е в Дубай ?!
Какво значи разузнаването да арестува някого на територията на чужда държава, без съдействието на съответните власти?! Това се нарича "отвличане", може ли толкова да превеждате без да мислите?!