Руснаците тролят ЕС с анкета за либерализма

Дни след като руският президент Владимир Путин обяви, че "либерелизмът е станал отживелица", руското посолство във Великобритания публикува в Туитър акаунта си с анкета със следния въпрос:

"Кой е най-добрият начин да се докаже, че либерализмът е жив?"

Трите възможни отговора гласят: "Напускане на ЕС", "Оставане в ЕС" и "Либерализмът е мъртъв".

Миналата седмица Путин заяви в интервю за "Файненшъл таймс", че либералната идея вече е отживелица. "Тя влезе в конфликт с интересите на болшинството от населението", допълни Путин.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск отвърна на Путин преди срещата на Г-20 в Осака.

"Понеже не спах през нощта заради часовата разлика, прочетох цялото интервю на Владимир Путин във Financial Times. Длъжен съм да подчертая, че съм дълбоко несъгласен с основния му аргумент, че либерализмът е отживелица. Ние, европейците, които сме тук, сме дошли и за да застанем еднозначно зад либералната демокрация. Който си позволява да твърди, че либералната демокрация е отживелица, завява и следното: че свободата е отживелица, че върховенството на закона е отживелица и че човешките права са отживелица. За нас в Европа това са, а и ще бъдат, основни и жизненоважни ценности. Това, което обаче аз намирам за отживелица, са авторитаризмът, култовете към личността, управлението на олигарсите ... Дори и понякога да изглеждат ефикасни", коментира Туск.

I strongly disagree with President Putin that liberalism is obsolete. What I find really obsolete are authoritarianism, personality cults, the rule of oligarchs.

My press statement at #G20OsakaSummit: https://t.co/4AxPbNnB1X pic.twitter.com/7IGDJpxtmY