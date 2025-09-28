Ружди Ружди спечели шеста световна титла в тласкането на гюле

Българинът Ружди Ружди спечели шестата си световна титла в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания. Той стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си постижение.
Ружди оглави класирането още с първото тласкане на финала и не бе изместен до самия край, в който атакува световния рекорд. Той записа 12.94 метра и надхвърли с 26 сантиметра постижението си от световните финали през 2023 в Париж.
Така Ружди заслужи трета поредна и общо шеста световна титла в класовете F55 и F56 (различаващи се в подвижността на участниците в категорията). Неговата първа световна титла бе в Доха през 2015.
Втори в надпреварата в Делхи остана сърбинът Небойша Дурич, който записа 12.52 метра в петия си и предпоследен опит. Бронзовият медал с 12.02 остана за поляка Лех Столтман, предаде БТА.
Българката Фатме Исмаил финишира на девето място в клас F13 на хвърлянето на копие за жени, след като завърши един опит - 18.20 метра. Световна шампионка в категорията стана китайката Чжао Юйпин с най-добър опит за сезона с 45.22 метра. На подиума стъпиха още кенийката Шейла Уаньони с 38.63 метра и състезаващата се с неутрален статут Ана Кулинич-Сорокина с 37.74.
На Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания участват още Християн Стоянов и Стела Енева.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.