Ryanair призова ЕК да защити пътниците при национални стачки на РВД

Нискотарифната авиокомпания Ryanair призовава председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен спешно да реформира хаотичната система за управление на въздушния трафик в Европа, така че да защити европейските пътници в прелитащи полети.

Поводът е 40-дневната стачка на авиодиспечерите в Белград. Само за първите два дни на протеста - 20 и 21 август, са закъснели 99 полета и са засегнати близо 18 000 пътници.

За разлика от Италия, Испания и Гърция, където законите за минимални услуги защитават прелитащите полети, Сърбия позволява стачките да нарушават целия трафик, се казва в позицията на Ryanair до медиите.

Ръководството на въздушното движение (РВД) в Белград обяви 40-дневна стачка от 20 август 2025 г. Освен че полетите до и от Сърбия ще бъдат забавени, протестът ще наруши и трафика на прелитащите самолети над сръбското въздушно пространство.

Причината е, че законите за минимално обслужване на Сърбия не защитават прелитанията по време на национални стачки на РВД. Това е несправедливо и показва необходимост от защита на пътническите полети на ЕС от ненужно прекъсване от национални стачки на РВД, само защото те случайно пресичат това въздушно пространство, се казва в позицията на Ryanair.

Нискотарифната авиокомпания призовава Урсула фон дер Лайен да предприеме спешни действия за защита правата на европейските пътници при прелитания на самолети по време на национални стачки на РВД.

"Неприемливо е пътниците от ЕС, които дори не летят до и от Сърбия, а просто прелитат над сръбското въздушно пространство, да са принудени да страдат от стачката на сръбските авиодиспечери... Това е изключително несправедливо спрямо пътниците и семействата от ЕС, които отиват на почивка и просто преминават през сръбското въздушно пространство напът към дестинацията си", коментира Алисия Войчик-Голембьовска, ръководител на комуникациите на Ryanair за Централна и Източна Европа и Балтийските страни.